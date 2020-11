CURA DEGLI ANZIANI

TRIESTE «La pandemia, con la prova di stress che rappresenta, dà chiari segni sui correttivi da apportare al processo di revisione del sistema residenziale per le persone anziane, sistema che sta contando su un impegno finanziario della Regione cresciuto di 20 milioni dal 2018 e che ha un fabbisogno di ulteriori 500 posti letto su cui siamo pronti a intervenire con ulteriori risorse». È la sintesi tratta dal Riccardo Riccardi sul tema della residenzialità per gli anziani. «La riconfigurazione del sistema - ha rilevato - deve puntare alla maggior sicurezza delle residenze, con la nomina di un direttore sanitario interno, maggior qualità e la libertà di scelta. Questo punto è fondamentale: si tratta di passare da un sistema di pagamento a posto letto a un sistema di assegnazione del finanziamento in cui la persona e la famiglia scelgono la struttura residenziale accreditata nella quale realizzare il percorso assistenziale, cui venga riconosciuta dall'Azienda sanitaria la relativa quota tariffaria». Riccardi ha osservato come alla Regione tocchi fissare i criteri, rivedere i regolamenti, stabilire modelli contrattuali uniformi, sviluppare sistemi informativi dedicati. «L'emergenza enfatizza i temi e le criticità, ma dobbiamo tenere lo sguardo lungo ed equilibrio, perché gli anziani non autosufficienti a domicilio che oggi sono 28.507 diventeranno oltre 34mila tra dieci anni». È stato evidenziato che per l'abbattimento delle rette per le residenze degli anziani si è saliti, per quanto riguarda i finanziamenti della Regione, dai 48,3 milioni di euro del 2018, ai 52,0 del 2019, ai 54 del 2020; per gli oneri sanitari si è passati dai 27,5 milioni del 2018 ai 30,9 del 2019 ai 33,1 del 2020. «Al differenziale di 12 milioni - ha rilevato Riccardi - vanno aggiunti gli ulteriori 8 milioni di euro disposti in assestamento di bilancio per le spese straordinarie dovute a Covid-19 nelle residenze per anziani e per persone con disabilità». Per quanto riguarda il controllo sulla qualità delle strutture, la riclassificazione perfezionata a maggio del 2018 ha determinato la chiusura di 23 strutture per un totale di 500 posti letto, per la maggior parte strutture polifunzionali che non rispondevano ai requisiti della normativa allora vigente. Oggi sono attive in Friuli Venezia Giulia 165 strutture per anziani autorizzate per un totale di 10.654 posti letto.

