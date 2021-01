IL BOLLETTINO

PORDENONE In un giorno feriale, caratterizzato tra l'altro da un elevato numero di test (per l'esattezza 10.409 tra molecolari e rapidi), il dato assume un significato forte: in Friuli Venezia Giulia ieri è letteralmente crollato il tasso di positivi sui tamponi. Considerando solo i molecolari, l'incidenza giornaliera è precipitata al 3,8 per cento, mentre includendo anche i test rapidi si è passati al 5,5 per cento. In totale, in regione sono stati trovati 454 nuovi casi, per un tasso del 4,4 per cento, il più basso da tre mesi. I totalmente guariti sono 45.277, i clinicamente guariti salgono a 1.380, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 11.831. Capitolo ospedali, qui invece la pressione non cala. Anzi, nelle ultime 24 ore i ricoveri sono aumentati di 11 unità in Area medica, con i reparti che ora ospitano 691 persone. Situazione stabile ormai da 48 ore in Terapia intensiva, dove ci sono 63 persone in cura per il Covid.

I DECESSI

Quindici le vittime nelle ultime 24 ore in regione, a cui si devono aggiungere tre decessi avvenuti il 14 e il 15 gennaio. In provincia di Pordenone otto morti nelle ultime ore. A Cordenons addio all'89enne Francesco Zanardo, mentre in città non ce l'ha fatta la 76enne Clara Minudel. Era ricoverata alla Rsa Covid di Maniago. La Regione segnala poi i decessi di tre donne del capoluogo, rispettivamente di 84, 83 e 71 anni. Addio anche ad Ave Maria Monorchio, 72 anni. Era la moglie di Fulvio Silvani, tra i fondatori dell'Asd Torre Basket, nonché madre di Matteo. La donna, però, si sarebbe negativizzata prima del decesso. Infine addio a un 90enne di Casarsa, a un 76enne di Meduno e a un ospite della casa di riposo di Spilimbergo.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 22 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 18. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di quattro infermieri e tre Oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un terapista della riabilitazione, due infermieri, un amministrativo e due Oss; nell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale, di un terapista della riabilitazione di due infermieri; al Centro di riferimento oncologico di Aviano di un operatore tecnico.

