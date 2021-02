IL BOLLETTINO

PORDENONE Un altro tonfo dei contagi in Friuli Venezia Giulia. Se da un lato l'attenzione è sempre più alta sul tema delle varianti, dall'altro è confortante assistere al quotidiano ribasso del tasso di infezioni sui tamponi, che ieri è crollato al 3,9 per cento, uno dei valori più bassi degli ultimi tempi. A fronte di 9.634 tamponi (tra molecolari e rapidi) sono infatti stati trovati 361 nuovi contagi (246 da molecolare e 115 da test rapido), 75 dei quali in provincia di Pordenone. I totalmente guariti sono 56.219, i clinicamente guariti salgono a 1.719, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 9.773. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 70.876 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.970 a Trieste, 31.562 a Udine, 16.047 a Pordenone, 8.450 a Gorizia e 847 da fuori regione.

IN CORSIA

Per la prima volta dopo tre mesi, in Friuli Venezia Giulia i ricoveri in Area medica scendono sotto quota 500: ieri i pazienti ospitati nelle Medicine Covid erano 481. In Terapia intensiva invece ci sono 65 pazienti, in calo di una unità. All'ospedale di Pordenone non è più riservata al Covid la Chirurgia, che così torna a operare in modo regolare.

I DECESSI

Il bollettino della Protezione civile ha segnalato 14 vittime in regione, cinque delle quali pregresse. In provincia due decessi. A Spilimbergo addio alla 79enne Fiorella Boni, mentre a Brugnera non ce l'ha fatta l'82enne Adriano Boscariol, originario di Mansuè. La Regione ha incluso anche l'86enne maniaghese Luciana Fantuz, ma la donna si era negativizzata prima del decesso.

L'ALLARME

Due contagi hanno fatto chiudere ieri la scuola materna Il Tiglio di San Martino al Tagliamento. Oggi il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria a carico di alunni e docenti. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 4 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 4. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un infermiere, un autista e tre operai; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di due infermieri, un medico e un operatore socio sanitario; all'Azienda sanitaria del Friuli Occidentale di un assistente amministrativo.

