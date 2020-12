CRO

AVIANO I direttori del Centro di Riferimento Oncologico hanno incontrato i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato. Date le particolari restrizioni in vigore, non è stato possibile coinvolgere in quest'occasione tutte le oltre 30 associazioni che collaborano attivamente e a vario titolo con l'Istituto, come sarebbe stato desiderio delle direzioni, ma soltanto quelle più attive in questi mesi nella gestione operativa dell'emergenza Covid-19. L'incontro è stato l'occasione per rinnovare il ringraziamento dell'Istituto per l'insostituibile supporto garantito dai volontari che si sono alternati al triage esterno all'Istituto, all'accoglienza delle persone e alla sorveglianza dei distanziamenti e dei comportamenti virtuosi nei vari punti di attesa dell'ospedale.

IL TRIAGE

Un impegno, quello del triage, particolarmente impegnativo per tutti, ma fondamentale per limitare i danni del virus all'interno di un Istituto che ospita pazienti molto fragili dal punto di vista immunitario. «Ci siamo presi una responsabilità che sappiamo essere gravosa per tutte le persone coinvolte, talvolta incompresa o criticata, tuttavia necessaria e, in linea con le linee guida regionali, nazionali e internazionali, di garanzia per la sicurezza dei pazienti e degli operatori», ha detto il direttore sanitario Aldo Mariotto. «Sappiamo che i volontari sono spesso il parafulmine di incomprensioni e intemperanze, e questo ci dispiace molto. Quando potremo voltarci indietro e guardare con distacco e serenità a questa lunga e spiacevole parentesi, sarà più facile riconoscerne il senso, i frutti e l'eccezionale impegno investito da tanti generosi cittadini».

QUESTIONARI

Durante l'incontro sono stati presentati i risultati dei questionari di gradimento degli utenti raccolti nei mesi di maggio e giugno 2020, i quali hanno dato spunto per porre le basi di alcuni progetti condivisi tra l'istituto e le associazioni presenti. Tra i temi di vicendevole interesse, la possibilità di migliorare la visibilità delle associazioni stesse all'interno dell'Istituto, in modo da rendere le loro proposte più riconoscibili e più facilmente accessibili agli utenti. Il Cro ha chiesto inoltre il coinvolgimento delle associazioni di volontariato nella campagna di sensibilizzazione e promozione degli stili di vita sani all'interno e all'esterno dell'ospedale, nell'ambito del progetto regionale Health Promoting Hospital. La collaborazione dei volontari, infatti, potrebbe essere decisiva per sostenere comportamenti virtuosi contro il fumo, a favore dell'igiene delle mani e più in generale nella prevenzione dei tumori.

SEGNALETICA INTERNA

Le direzioni hanno avviato infine il confronto con i volontari anche riguardo al progetto di rivisitazione della segnaletica interna all'ospedale. Il loro contributo, basato sull'accoglienza e sull'instradamento quotidiano di centinaia di pazienti, è fondamentale per poter ripensare i percorsi e le indicazioni assecondando lo sguardo di chi entra per la prima volta nell'Istituto.

