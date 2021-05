Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SALUTEPORDENONE Giorgio Giorda è il nuovo direttore della struttura operativa complessa di Chirurgia Oncologica Ginecologica del Cro di Aviano. L'incarico avrà durata quinquennale.Laureato in Medicina e chirurgia all'Università di Trieste, specializzato in Ostetricia e Ginecologia e Scienze dell'alimentazione all'Università di Milano e in Oncologia diagnostica e preventiva all'Università di Udine, Giorda inizia a lavorare al Cro nel...