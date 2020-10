PREVENZIONE MANCATA

PORDENONE Da febbraio a maggio in Friuli Venezia Giulia sono saltate oltre 40 mila visite oncologiche di controllo. Il rinvio - a causa del lockdown - dello screening per i tumori di seno, cervice uterina e colon-retto di oltre tre mesi ha causato un inevitabile ritardo nella prevenzione e nella diagnostica di queste tipologie di cancro. Complessivamente in Italia si è perso oltre un milione di controlli. «Avere rinviato questi screening - spiega Diego Serraino, direttore della Epidemiologia oncologica del Cro di Aviano - non può che avere un effetto negativo che misureremo nei prossimi anni. È stimabile che gli ottimi risultati che la regione ha raggiunto negli ultimi anni in particolare legati ai cinque anni di sopravvivenza dopo la diagnosi potranno subire delle modifiche. Tutte le strutture - aggiunge il medico dell'istituto avianese che è anche direttore del Registro regionale dei tumori - stanno recuperando in fretta. Un lavoro di recupero che è iniziato lo scorso 20 maggio. Entro fine ottobre si stima che la stragrande maggioranza dei rinvii sia stata esguita».

PAZIENTI RICHIAMATI

I pazienti che durante il lockdown erano stati avvisati che il loro appuntamento sarebbe saltato sono stati richiamati da maggio in avanti. È bene precisare che si tratta delle visite di screening non urgente su pazienti asintomatici, mentre tutta l'attività urgente e indifferibile legata alle visite post e pre-operatorie e l'attività chirurgica sono sempre proseguite anche durante il periodo più difficile della pandemia. I medici stimano che entro la fine di ottobre quasi tutta l'attività rinviata sarà recuperata. Ma rispetto all'innalzamento dei contagi cui si sta assistendo e a possibili nuove limitazioni c'è il rischio di un secondo blocco? «Allo stato - spiega l'epidemiologo Serraino - direi di no. Oggi le strutture sono pronte e certamente più preparate per fare fronte alla pandemia senza dover ricorre a interruzione dell'attività anche sul fronte della prevenzione». Intanto, al Cro - dove i controlli e il triage all'ingresso non sono mai venuti meno anche durante il periodo estivo - è scattato un potenziamento delle verifiche agli ingressi e un'attenzione ulteriore anche per le visite di parenti e accompagnatori. Rafforzata anche la rete dei volontari che accompagnano i pazienti per visite e controlli in modo da ridurre al minimo gli ingressi dei familiari.

I NUMERI

Tornando ai numeri dello screening mancato e alle preoccupazioni dei medici sui possibili effetti futuri il dato più alto di rinvii riguarda la prevenzione del tumore alla mammella. Nei tre mesi di blocco in regione 15.200 donne non hanno effettuato la mammografia. «Si stima in base ai dati statistici - spiega il dottor Serraino - che si sia ritardata la diagnosi per circa ottanta potenziali tumori al seno. Cioè ottanta donne che se avessero fatto l'esame di primo livello in quel periodo avrebbero poi seguito la terapia prevista». Nella tipologia dei tumori al colon-retto (in questo caso di uomini e donne) le visite saltate e spostate di tre-quattro mesi in regione sono state 16mila. Nel caso invece del tumore alla cervice uterina i controlli di primo livello mancati sono stati circa 11.500. Dall'analisi - i dati del volume I numeri del cancro 2020, dell'Istituto superiore di sanità, curata proprio dal Cro di Aviano - emerge che in regione Fvg vi sono 9mila casi di tumore all'anno. In aumento (+3,4%) il tumore l polmone nelle donne. Questo perché - spigano gli oncologi - dagli anni 90 c'è stato un forte aumento di fumatrici. Migliora invece, rispetto a 10 anni fa, del 37% la sopravvivenza per tutte le neoplasie.

Da.Li.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA