Crisi di Governo, in consiglio nuovi equilibri politici

IN CONSIGLIOPORDENONE Il sindaco Alessandro Ciriani ha preso posizione senza esitazioni, martedì sera: Al voto subito, e poi che Dio ci protegga. Ma la caduta del Governo e la prospettiva di una nuova maggioranza o di elezioni rischia di ripercuotersi anche sugli equilibri all'interno del Consiglio comunale. Ed è una questione che riguarda sia la maggioranza che l'opposizione.LA STRANA COPPIAGià in passato la Giunta Ciriani ha vissuto non pochi imbarazzi a causa della strana coppia nata dall'accordo di Governo. E' successo, in particolare,...