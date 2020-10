L'EMERGENZA SENZA FINE

PORDENONE Per chi lavora nei reparti più esposti e a rischio - come le aree Covid degli ospedali o delle Rsa oppure i Pronto soccorso - l'emergenza davvero sembra non finire mai. E nelle ultime due settimane la situazione è ripiombata nel clima della scorsa primavera. Stanno salendo, infatti, i casi di contagio tra il personale sanitario. Solo ieri i numeri parlavano di oltre trenta operatori contagiati in regione Friuli Venezia Giulia. Medici, infermieri, Oss, assistenti sanitari e tecnici di laboratorio: il rischio è sempre in agguato. Anche se - come è accaduto nel caso della quindicina di operatori del Cro infettati una decina di giorni fa, ieri un nuovo contagio per un medico della Radioterapia - spesso il contagio arriva da fuori. Rispetto alla prima ondata della scorsa primavera la preparazione e l'attenzione sono decisamente più alte. Così come sono molto più diffusi e utilizzabili i dispositivi di protezione. Ma i casi ci sono e aumentano giorno dopo giorno.

REPARTO CHIUSO

Tolto il caso Cro non si sono fortunatamente registrati altri focolai nelle strutture sanitarie provinciali. Casi singoli, o due un paio di operatori, che coinvolgono reparti o servizi. Un paio di assistenti sanitarie sono risultate positive anche al Dipartimento di prevenzione. Mentre nell'ospedale di San Vito - in seguito alla infezione che aveva coinvolto tre pazienti - si sono dovuti bloccare temporaneamente i ricoveri nel reparto di Medicina e sottoporre tutto il personale ai test. Nelle prossime ore il reparto dovrebbe tornare alla sua normale funzionalità. Intanto la pressione sui Pronto soccorso e sui reparti che accolgono i pazienti Covid al Santa Maria degli Angeli nell'ultima settimana non ha conosciuto tregua. I ricoverati hanno ormai superato quota 35 e quindi il reparto della Pneumologia (dove sarebbero in dirittura d'arrivo i lavori) si avvia in fretta alla saturazione. Al momento i pazienti sono in terza Medicina. Ma - come per altro prevede il piano emergenza che l'Asfo - non è escluso che anche una volta ri-trasferiti i pazienti nella Pneumologia rimanga aperta anche la Medicina 3 in grado di arrivare fino a 47 posti letto. Un numero porta a una capienza di circa 80 posti-Covid. Nel frattempo i Pronto soccorso continuano a essere la vera trincea nell'accoglienza dei pazienti. I percorsi di garanzia sanitaria prevedono anche che i pazienti che arrivano in codice alto (per esempio per infarti o sospetti ictus) o che devono essere sottoposti a urgenti interventi chirurgici o inviati in sala parto vengano sottoposti a tampone istantaneo. I kit dei tamponi rapidi (che servono soprattutto per le ore notturne) arriverebbero però con il contagocce.

PREMI SETTE MESI DOPO

Ieri intanto si è trovato l'accordo per liquidare i premi salariali al personale sanitario che ha lavorato durante l'emergenza di primavera. Sono circa 3.500 gli addetti che, seppure in diversa misura e rispetto alle ore di straordinario effettuate e al ruolo, riceveranno i soldi nella busta paga di novembre. «Abbiamo riconosciuto - ha detto il direttore generale Joseph Polimeni - il merito professionale di tutto il personale che con impegno quotidiano ha affrontato i rischi della pandemia». «Bene - sottolinea Pierluigi Benvenuto, Cgil Sanità -. Ma ora siamo di nuovo in piena emergenza. E urge un vero piano straordinario di assunzioni. Non si capisce perché in altre Aziende regionali vengano assunti 80 operatori in un colpo solo e da noi le assunzioni tardano drammaticamente». Intanto anche l'Asfo studia la strada per poter richiamare medici, anestesisti e pneumologi, dalla pensione.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA