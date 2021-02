CRESCONO LE DISPARITA'

PORDENONE L'emergenza Covid sta inasprendo alcune disparità anche nel mondo del lavoro. Dai recenti dati Inail sulle denunce relative ai contagi sul posto di lavoro emerge che in regione il 74,2% dei contagi al lavoro è riferito a donne. Un dato che è superiore, di ben 5 punti, allo stesso parametro nazionale che è del 69%. L'elevato numero di contagi-infortuni che colpiscono le lavoratrici è in parte spiegabile dal fatto che i settori maggiormente colpiti - quelli della sanità e dell'assistenza - sono ad alto tasso di occupazione femminile. Come dire: più addetti donna e dunque più contagi. «Ma - sottolinea Luciana Fabbro, coordinatrice donne Cisl Fvg - il parametro dei settori di impiego da solo forse non basta a spiegare questo fenomeno. C'è probabilmente anche dell'altro che va approfondito e va studiato. Anche perché la situazione di emergenza sanitaria e lavorativa che attraversiamo sta accentuando una serie di condizioni sfavorevoli e di disparità riguardanti le donne che già c'erano prima ma che hanno subito un forte peggioramento. Un dato su tutti - aggiunge la sindacalista pordenonese -: ci sono dei dati nazionali che ci dicono come dopo il lockdown della scorsa primavera quasi il 30% delle donne non sia rientrata al lavoro o comunque ha dire qualche cosa». Sono diversi gli indicatori che fanno emergere una situazione di maggiore disparità. «Ci sono - sottolinea Fabbro - dei gap ormai purtroppo storici. Le retribuzioni inferiori. Le difficoltà con i rischi di demansionamenti al rientro delle maternità. Il maggior rischio per le lavoratrici in caso di riorganizzazioni e licenziamenti. I problemi legati ai tempi di lavoro e tempi di vita. E ora anche il fatto che le donne si ammalano di più nei luoghi di lavoro».

FIGLI E ANZIANI

Senza contare che sulla donna grava molto spesso il compito di seguire i figli e gli anziani nelle famiglie. «Quel 30% di donne non rientrate al lavoro dopo il lockdown in buona parte può essere spiegato con la necessità di seguire i figli più piccoli rimasti a casa da scuola. E poi il tema dello smart working: anche qui stanno emergendo differenze di genere. E il timore di cosa possa accadere nel momento in cui cadrà il blocco dei licenziamenti. Quante saranno le donne a pagarne le spese?».

I DATI

Al 30 novembre 2020 in regione i casi denunciati all'Inali sono stati complessivamente 1.791 (1.301 donne e 490 uomini) di cui uno solo con esito mortale. Nel Friuli occidentale il numero di denunce di contagio lavorativo è stato di complessive 277: 198 sono state inoltrate da donne, mentre 79 sono stati i maschi contagiati. A livello nazionale le persone infettate sul lavoro sono state dall'inizio della pandemia 104 mila. La maggioranza è donna (69,4%), l'età media è di 46 anni per entrambi i sessi.

LA DISCUSSIONE

Sulla situazione e sulle conseguenti problematiche la Cisl regionale intende aprire un confronto con categorie e istituzioni. Emergenza Covid nei luoghi di lavoro: uno sguardo al mondo delle donne è il convegno online (zoom id 96156605169 passcode 641454) organizzato per l'11 marzo alle 16.30. Con Luciana Fabbro, discuteranno tra gli altri Fabio Lofaro, direttore Inail Fvg, Dusy Marcolin, presidente Pari opportunità Fvg, Stefano Cattarossi, Inas-Cisl Fvg e il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi.

