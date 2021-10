Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PREVENZIONEPORDENONE Trecentosettantamila nuove diagnosi di tumore in Italia nel 2020, circa un migliaio al giorno. Di questi, 55mila sono i casi di carcinoma alla mammella. Se poi si guarda al Friuli Venezia Giulia, delle 4.100 nuove diagnosi che riguardano le donne, 1.300 ossia circa un terzo sono di tumore al seno. «Negli ultimi tempi la pandemia oncologica è passata in secondo piano rileva il presidente della Lilt (Lega italiana per...