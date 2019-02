Cresce il Polo tecnologico, prevista nuova ala

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE La Regione ha annunciato l'avvio del progetto di ampliamento (con un investimento pubblico regionale di 600mila euro su un totale di circa 1,2 milioni) per la realizzazione di un'ala a consumo energetico zero. «Il polo tecnologico di Pordenone è un parco industriale in forte crescita e la Regione è pronta a favorire iniziative che rafforzino le sue opportunità di sviluppo». Hanno detto gli assessori regionali Barbara Zilli (Finanze) e Alessia Rosolen (Ricerca), al termine dell'incontro con i vertici del polo tecnologico Andrea...