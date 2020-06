IL CONFRONTO

PORDENONE Una delle più grandi incognite della cosiddetta Fase 3 riguarda l'organizzazione di attività ludico-ricreative ed educative per minori, con in testa i Centri estivi o Punti verdi. Le linee guida del Governo, integrate dai dettagli dell'amministrazione regionale, impongono una lunga serie di indicazioni non sempre facilmente interpretabili senza il supporto degli esperti. Per questa ragione, Credima, la Società di Mutuo Soccorso di Friulovest Banca, ha accolto l'invito di Comuni, operatori e famiglie e si mette a disposizione per organizzare un video convegno con i principali referenti scientifici e tecnici legati all'organizzazione dei Centri estivi, siano essi comunali o parrocchiali. L'obiettivo è realizzare una prima formazione per tutti gli operatori che affronti sia gli aspetti tecnico giuridici, sia l'imponente normativa fatta di misure e raccomandazioni. Alla fine i Centri estivi saranno possibili se si darà vita a un patto di corresponsabilità in cui le famiglie avranno un ruolo fondamentale, insieme agli operatori, nel limitare possibili contagi con la ricaduta benefica di dar vita alla prima palestra di esperienze in funzione della riapertura delle scuole a settembre. L'introduzione e la definizione delle procedure autorizzative saranno a cura di Dorino Favot, sindaco di Prata e presidente di Anci Fvg. Le indicazioni di carattere tecnico verranno fornite da Lucio Bomben, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'AsFO, assieme ad Adriana Lo Giudice (tecnico della prevenzione del medesimo Dipartimento) e Francesco Del Bianco (responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'AsFO). Massimo Crapis, infettivologo, responsabile dell'Unità operativa di Malattie Infettive dell'AsFO, avrà invece il compito di ricordare quali sono le precauzioni da adottare per scongiurare un ritorno della pandemia. Se il rischio di contagio da parte dei bambini è molto basso, il rischio di compromissione di aspetti cognitivi, emotivi e relazionali e di manifestazioni di disagio psicologico conseguenti al lockdown sembrerebbe molto alto - ricorda Giorgio Siro Carniello (in foto), presidente di Credima, che fungerà da moderatore -. Di fronte a questi dati, che incrociano una conoscenza ancora parziale del virus e delle sue regole epidemiologiche, si impongono scelte coraggiose, ma non di meno, equilibrate e di buon senso. L'evento è in programma venerdì 12 giugno e sarà trasmesso in diretta, dalle 17.30, sulla pagina Facebook di Credima e sul canale YouTube di Friulovest Banca.

