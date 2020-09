IL BOLLETTINO

PORDENONE Le persone che ieri risultavano positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 725 (2 in più rispetto a sabato). Sei pazienti sono in cura in terapia intensiva, mentre 18 sono ricoverati in altri reparti. È stato registrato un nuovo decesso, una persona del 1924 residente a Trieste, con altre significative patologie. Il totale dei decessi in Friuli Venezia Giulia è 351. Lo ha comunicato ieri il vice presidente della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 4.608: 1.597 a Trieste, 1.536 a Udine, 1.033 a Pordenone e 424 a Gorizia, alle quali si aggiungono 18 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.532, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 696. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 69 a Pordenone e 7 a Gorizia.

CASA SERENA

Per quanto riguarda la situazione a Casa Serena, dove il virus si è diffuso negli ultimi dieci giorni, è risultato negativo il tampone effettuato su un operatore che all'inizio aveva dato esito incerto. Oggi intanto, si procederà con nuovi esami a tappeto su ospiti e operatori sanitari dei nuclei interessati dai contagi Ponte e Castello . Poi saranno comunque monitorati i nuclei restanti, dove il virus non ha trovato casa, tutto questo con l'auspicio che si tratti di test negativi.

LA SETTIMANA

Intanto si prepara un'altra settimama di fuoco per gli operatori della sanità e per le scuole di ogni ordine e grado. Con l'abbassarsi delle temperature inizieranno le prime sindromi da raffreddamento o parainfluenzali che faranno scattare l'allarme. Aumenteranno dunque le richieste di tamponi che metteranno alla prova la macchina della prevenzione. Da non dimenticare che ad oggi il sistema pordennese della prevenzione è in grado di procesare circa 500 tamponi al giorno. Se ci dovesse essere un'impennata di richieste sarebbe impossibile rispondere a tutte. Un'ipotesi alla quale si dovrà comunque essere in grado di trovare soluzioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

