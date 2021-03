I NUMERI

PORDENONE Cresce ancora la curva dei contagi in Friuli Venezia Giulia dove ieri si sono registrati 431 positivi da tamponi molecolari e 173 da antigenici (totale 604). I dati ancora una volta rispecchiano una regione a colori diversi tra loro: la provincia di Pordenone registra il minor numero di positivi (75) e zero decessi, mentre quella di Udine ha l'incremento più importante (331 positivi e 9 decessi). Sono 67 i ricoveri nelle terapie intensive della regione, 528 negli altri reparti. Numeri che testimoniano come il Covid continui a correre, soprattutto nella Sinistra Tagliamento dove ieri sono state registrate nell'Azienda sanitaria universitaria del Friuli Occidentale, le positività al Covid di un ausiliario, un amministrativo e un'ostetrica. Ma le decisioni a livello governativo non hanno tenuto conto della differenza tra un territorio e l'altro, tanto che da oggi l'intero Friuli Venezia Giulia è in zona rossa.

L'ANALISI

A leggere i dati è l'analisi scientifica settimanale sull'andamento del Covid e le previsioni per questa settimana in Fvg, fatta dal Data scientist della Sissa di Guido Sanguinetti. «Continua il peggioramento della curva pandemica in regione, che mostra un preoccupante andamento esponenziale senza alcun segnale di rallentamento nella settimana passata». Molto alto ma stabile «il livello di occupazione delle terapie intensive». Il ricercatore segnala, senz scindere i dati provincia per provincia, che «non dà tregua la crescita della pandemia in Fvg nella settimana appena conclusa, con un nuovo forte aumento del numero dei nuovi casi. Nella settimana trascorsa si sono rilevati ben 4.968 nuovi casi (contro i 3.619 della prima settimana di marzo, con un incremento del 37,2% contro il 36,6% della settimana precedente che denota un chiaro trend di aumento esponenziale). Si tratta dell'incremento assoluto più alto dell'anno, con un trend molto peggiore di quello nazionale (a livello nazionale i nuovi casi sono cresciuti solo del 13,8% nella scorsa settimana)». Il numero di persone testate «per la prima volta - prosegue l'analisi di Sanguinetti - sale a 22.868 (contro i 19.440 della settimana precedente), con un rapporto di casi positivi su casi testati in aumento al 20,5% (contro il 18,6% della settimana precedente), appena superiore al dato nazionale che si ferma al 20%». Sostanzialmente stabile, seppur alta, la pressione sulle terapie intensive con 65 ricoverati contro i 64 del 05/03. «In forte aumento i ricoveri nei reparti ordinari con 498 degenti a fronte dei 396 di una settimana fa, oramai vicinissimo alla soglia di allerta del 40% di letti occupati. In forte aumento anche il dato dei decessi con 97 morti registrati nel periodo dal 6 al 12 marzo, contro i 65 della settimana precedente», conclude Sanguinetti.

I MEDICI SPECIALIZZANDI

Intanto l'assessore regionale Riccardo Riccardi ha comunicato che «i medici specializzandi del Friuli Venezia Giulia saranno coinvolti nella campagna di vaccinazione regionale e a tal fine dovranno essere resi operativi in tempi rapidi, sulla base di indicazioni che saranno fornite dalla direzione regionale Salute agli enti del sistema sanitario regionale». «Diamo attuazione - ha spiegato Riccardi - al Protocollo d'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Associazioni dei medici in formazione specialistica per imprimere una forte accelerazione alla campagna di immunizzazione anti-Covid. Sarà così possibile ampliare la platea dei soggetti abilitati a inoculare le dosi di siero alla popolazione del Friuli Venezia Giulia».

s.s.

