L'INCHIESTA

PORDENONE C'è un nesso di causa tra il Covid-19 e la morte degli anziani contagiati nella casa di riposo Micoli-Toscano di Castions? L'interrogativo per il momento resta in sospeso. Ci vorranno 60 giorni di tempo e un intenso lavoro in laboratorio per analizzare i prelievi istologici e microbiologici, così da poter dare una risposta al quesito formulato dalla Procura e indirizzare le indagini su eventuali responsabilità. «Ai medici legali - spiega il procuratore Raffaele Tito - è stato chiesto di individuare le cause della morte degli anziani. Non è sufficiente sapere che erano stati contagiati dal Covid-19, bisogna accertare se sono morti con il virus oppure a causa, o parzialmente, del virus». Il fascicolo d'indagine, aperto contro ignoti per far chiarezza sulla escalation di contagi e decessi tra gli ospiti della casa di riposo di Castions, ipotizza il reato di omicidio colposo plurimo. I pm Federico Facchin e Maria Grazia Zaina si sono avvalsi dei medici legali Barbara Polo Grillo e Valentina Zamai per gli esami autoptici. Ai carabinieri di Fiume Veneto hanno fatto acquisire la documentazione relativa agli anziani battuti dal virus, mentre alla Guardia di finanza hanno affidato le verifiche sui protocolli adottati dalla struttura per contenere i contagi e sulla loro applicazione.

GLI ESAMI

Ieri i due medici legali hanno ultimato le prime cinque autopsie. Soltanto i congiunti di due vittime si sono affidati a un proprio consulente che ha assistito alle operazioni peritali. Gli accertamenti sono stati eseguiti nella nuova sala settoria dell'ospedale Santa Maria degli Angeli, che essendo a pressione negativa garantisce adeguati circoli d'aria ed evita eventuali contagi. I medici erano comunque protetti da tute, maschere e visiere. Sulle salme è stato riscontrato un interessamento a livello polmonare, probabilmente una traccia lasciata dal Covid-19. Ma che l'infezione da Coronavirus possa essere all'origine dei decessi è impossibile determinarlo in questa fase, soprattutto se le vittime avevano altre patologie e i loro organi interni, proprio a causa dell'età avanzata, presentavano un logoramento. Se il virus ne abbia accelerato la morte, l'abbia determinata o sia stata una presenza ininfluente rispetto al quadro clinico, resta pertanto un aspetto tutto da chiarire. I medici legali Polo Grillo e Zamai dovranno esaminare i prelievi istologici e microbiologici, il cui esito verrà consegnato al Pm tra due mesi.

LA SESTA AUTOPSIA

A Castions (108 ospiti all'inizio dell'emergenza Covid-19) fino ad oggi sono mancati 18 anziani nonostante le precauzioni adottate tra il personale, la sospensione delle visite da parte di parenti e la creazione di una zona rossa per evitare che il contagio aggredisse anche gli ospiti risultati negativi al tampone. Le autopsie sono state eseguite soltanto sulle salme ancora in attesa di cremazione o sepoltura. Ai cinque esami autoptici, gli ultimi tre eseguiti nella giornata di ieri, se ne è aggiunto un sesto, che verrà effettuato la prossima settimana. Anche in questo caso ai parenti verrà data la facoltà di nominare un legale o un consulente.

Cristina Antonutti

