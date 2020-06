MAPPA POST-EMERGENZA

PORDENONE Nella cosiddetta Fase 3 - quella della riapertura totale prevista dagli ultimi atti del governo e dalle ordinanze della Regione Friuli Venezia Giulia anche dei centri estivi e delle attività sportive oltre che delle discoteche - i nuovi contagi in regione ormai si contano sulle dita di una mano. Ora però resta da gestire la coda degli effetti del terribile virus che in questa maledetta primavera che sta per finire non ha ancora smesso di colpire. Ecco perché - nei giorni in cui in Cina torna lo spettro di un possibile nuovo lockdown - la guardia va tenuta ancora molto alta. Insomma, l'emergenza che nel territorio del Friuli occidentale ha fatto registrare 68 morti (50 negli ospedali e 18 nella casa di riposo di Castions di Zoppola) a causa del Covid-19 è alle battute finali. Ma non è ancora finita. Tanto che a ieri - stando alla mappa aggiornata nel sito della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia - in provincia si contavano ancora sette positivi.

LA SORVEGLIANZA

Mentre sono ancora settanta le persone in quarantena per avere avuto contatti con pazienti positivi, sette di questi nel Comune di Fontanafredda che - eccezione fatta per Pordenone che ne conta 17 - detiene al momento il numero più alto di persone sotto sorveglianza. Sono invece complessivamente 540 le persone che hanno avuto la malattia e che sono guarite, oltre a Pordenone il dato più elevato rispetto ai pazienti che hanno vinto il coronavirus spetta a Sacile: 55 sono infatti i guariti nella città del Livenza. Complessivamente la Destra Tagliamento, dall'inizio della pandemia, ha contato settecento persone infettata dal coronavirus.

RESTANO POSITIVI

Complessivamente i cittadini che manifestano ancora la positività al virus sono sette. Tre sono quelli riscontrati alla fine della scorsa settimana, mentre gli altri sono precedenti. Due i positivi che risiedono nel comune di Pordenone. Mentre un solo caso di positività è ancora presente nei comuni di Spilimbergo, Azzano Decimo, Fiume Veneto, Fontanafredda, e Sacile. Più complessa è invece la mappa della quarantena delle persone che il dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria guidato da Lucio Bomben sta monitorando in quanto considerate a rischio pur non presentando i sintomi della malattia. Alcuni sono in quarantena in quanto hanno fatto rientro da Paesi esteri e quindi devono rispettare i 14 giorni di confinamento. A Pordenone sono diciassette i cittadini che sono in attesa della fine quarantena. Sette i casi a Fontanafredda. Sei sia a Zoppola che a Cordenons. Quattro a San Vito al Tagliamento, Fiume Veneto e Montereale Valcellina. Tre a Sacile e a Porcia. Mentre Spilimbergo, Azzano Decimo, San Quirino e Caneva registrano due casi di quarantena. Un solo caso nei comuni di Vivaro, San Giorgio della Richinvelda, Casarsa, Chions, Aviano, Budoia, Polcenigo e Brugnera.

CHI HA VINTO IL VIRUS

Le persone che nel pordenonese sono riuscite a sconfiggere la malattia sono state 540. Il numero più alto è quello di Pordenone, ovviamente per la densità abitativa e il numero dei residenti. In rapporto a questo però è Sacile a registrare un dato elevato: 55 le persone guarite. Trentadue i guariti a San Vito e 26 a Spilimbergo. Alti i dati anche di Caneva (30), Fontanafredda (25), Zoppola e Cordenons (24), Porcia (23), Aviano (22), Azzano Decimo (20). Anche diversi comuni più piccoli mostrano un dato relativo alle persone che sono uscite dalla malattia piuttosto consistente: Valvasone Arzene (14), Sesto al Reghena (13), Chions (14), Fiume Veneto (11), San Quirino (11), Casarsa (11), Pasiano (9). L'area della montagna e della pedemontana - come era emerso già nella fase cruenta della pandemia - è stata quella maggiormente risparmiata. E a distanza di settimane anche il dato legato ai guariti conferma l'andamento in una zona che è rimasta quasi Covid-free. A Maniago non ha registrato alcun decesso e mostra nove guariti. Diversi i comuni pedemontani e montani con casi di soli due o tre guariti: Claut, Vito d'Asio, Pinzano, Meduno e Fanna. Mentre sono una dozzina i piccoli centri montani in cui il virus non ha travalicato i confini. Zero contagi a Cimolais, Andreis, Barcis, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Clauzetto, Castelnovo, Travesio, Sequals, Arba, Cavasso Nuovo, Frisanco e Vajont.

Davide Lisetto

