COSTRETTI A CHIUDERE

PORDENONE Per loro - così come per baristi e ristoratori - è ripiombato il lockdown di un anno fa. L'ingresso da lunedì scorso in zona rossa per parrucchiere, barbieri e centri estetici significa la chiusura delle attività. E se per bar, ristoranti resta almeno la possibilità dell'asporto e delle consegne a domicilio (anche se per molti non è sufficiente a pagare le spese e si preferisce tenere chiuso) per parrucchiere ed estetiste il blocco significa zero lavoro. «Ma soprattutto - come rimarca la rappresentante delle estetiste di Confartigianato Pordenone, Samanta Miot - zero incassi. Noi speriamo che siano solo due settimane di stop, ma il timore è che si vada fino a dopo Pasqua. Per questo chiediamo almeno che si faccia in fretta con i ristori. Le spese corrono lo stesso e molti rischiano di non farcela. Ed è per questo che chiediamo anche lo spostamento in avanti di tutte le scadenze fiscali».

CATEGORIE PENALIZZATE

Ma i saloni e i centri estetici evidenziano anche quello «che ci sembra una incongruenza. Se è vero - fa notare Miot - che le nostre attività sono a diretto contatto con le persone è vero anche che non ci è stato reso noto alcun dato sui tracciamenti e sulla reale diffusione del virus nelle nostre attività. Si dice che vi è il rischio di contagio, ma non ci sono dati. Allora, o si dimostra che esiste un maggiore rischio di contagio rispetto ad altre attività e allora si fanno le chiusure mirate, oppure dobbiamo rimanere aperti anche noi. Perché tutto il resto del mondo del lavoro sta andando avanti». Attività artigianali che spesso hanno anche qualche dipendente. «E su questo - interviene il presidente di Confartigianto Silvano Pascolo - c'è un altro nervo scoperto del nostro comparto. I tempi lunghi della cassa integrazione prevista dagli enti bilaterali. Con i soldi stanziati dal governo siamo appena riusciti in questi giorni a sanare il pregresso, una situazione di ritardi dall'autunno scorso. Non vorremmo che adesso passino altri quattro e cinque mesi prima di avere i soldi della cassa per i nostri dipendenti». E qualche difficoltà viene segnalata dagli artigiani anche sui ristori, soprattutto quelli nazionali mentre l'iter con la Regione è più rapido. «Viene chiesta - spiega Pascolo - documentazione del fatturato nel periodo febbraio 2020-febbraio 2021, mentre forse era molto più semplice fare il calcolo annuale. Ma tant'è. Il vero problema è che è ristori sono solo la rianimazione, che è importante. Ma bisogna cominciare a pensare alla riabilitazione altrimenti molte piccole imprese non ce la faranno».

ESERCENTI

Tra baristi e ristoratori non si sta certo molto meglio. L'aria che si respira è di sconforto e rassegnazione. Ma la categoria non si arrende. E siccome c'è il timore che il rosso possa rimanere fino a dopo Pasqua ci si organizza con le consegne a domicilio per la settimana pasquale. «Dobbiamo resistere - è convinto Pier Dal Mas, capocategoria dei ristoratori Ascom-Confcommercio - e stringere i denti sperando che siano le ultime chiusure. Non tutti riescono a organizzarsi, ma si lavora per il delivery e l'asporto pensando a una Pasqua blindata che ci attende anche quest'anno. Speriamo poi di ripartire. Almeno che ci facciano lavorare durante la settimana e, se serve, stare chiusi nei fine settimana quando il rischio di circolazione è maggiore». Grida di allarme lanciate dalle categorie che sono sfinite e stremate dopo un anno di limitazioni.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

