PORDENONE «Quale cura a Pordenone? L'obiettivo di far conoscere la mia storia è di non lasciare sole le persone con patologie complesse abbandonate alle loro famiglie e di prendere atto che la sanità anche nel nostro territorio va ripotenziata e sostenuta e non continuamente snellita e tagliata». Termina così il racconto di Franca Fornasieri Pasquotti, pordenonese, molto conosciuta in città, che negli ultimi quattro mesi si è ritrovata distesa su un letto, immobilizzata, in seguito a un incidente stradale da cui se ne è uscita con la prognosi di frattura del bacino, fessurazione della scapola, trauma cranico e ferite in varie parti del corpo.

L'incidente è avvenuto a luglio. «Sono stata trasportata d'urgenza all'ospedale Cattinara di Trieste dove sono stata sottoposta a intervento al bacino con fissatori esterni e poi trasferita all'ospedale di Pordenone. L'ipotesi era di 15 giorni di ricovero in reparto Ortopedia e in seguito un percorso assistenziale», scrive Franca Fornasieri Pasquotti, in una lettera indirizzata ai quotidiani. Molto conosciuta e molto attiva in città, Franca Fornasieri Pasquotti ha «compiuto 73 anni durante l'intervento, mi hanno festeggiato i sanitari in sala operatoria a Trieste cantandomi gli auguri. Vivo a Pordenone da sempre, sono abituata a darmi da fare, viaggiare, frequentare musei, cinema e teatri. Tutt'a un tratto mi sono ritrovata immobilizzata potendo muovere solo le mani».

Ed è proprio il trasferimento a Pordenone l'inizio della vicenda sanitaria da girone dantesco della donna. «Arrivata all'ospedale civile, dopo qualche giorno mi è stato comunicato che sarei stata dimessa e mandata a casa, prima di quanto previsto. La notizia mi ha lasciato sconcertata, come avrei potuto superare una giornata in quelle condizioni. Ho dovuto pregare i medici, supplicare la raccomandazione di poter stare in reparto almeno i due giorni in attesa dei raggi di controllo post-intervento ed evitare di tornare». Che per l'infortunata ha significato essere trasportata su di una barella portata a mano da quattro volontari della Croce Rossa Italiana, poi in ambulanza e su a piedi salendo 18 rampe di scale, poiché abita al nono piano di un condominio.

«I volontari erano responsabilizzati e preoccupati per i miei fissatori esterni alti 40 centimetri. Da immobile, senza possibilità di rotazione e con trauma cranico, ho realizzato che necessitavo di elevata assistenza per l'igiene personale, per prevenire le piaghe da decubito e scongiurare il rischio di cistite da catetere, i problemi intestinali, i dolori acuti notturni, le variazioni di posologia dei farmaci, il controllo dei punti di sutura. Nella lettera di dimissione non c'era alcuna indicazione specifica», scrive la donna. «Sono andata avanti 50 giorni solo perché vivo con due medici, sono supportata giornalmente da un'infermiera privata che ho aggiunto all'infermiera di Distretto che veniva due volte la settimana per le medicazioni».

Arrivati al momento dell'intervento per sfilare i fissatori, «i quattro volontari della Cri sono venuti a prendermi, hanno rifatto le 18 rampe a riva in giù in barella, con il rischio a ogni rampa di impigliare i fissatori. In ospedale avrei dovuto effettuare i raggi di controllo e la visita ortopedica». A quel punto la situazione kafkiana: «Mi hanno detto di ritornare più volte a distanza di qualche ora il giorno stesso e dopo qualche giorno, per gli esami del sangue, i raggi, le visite. Benché fossi immobilizzata su una barella, con 4 barellieri ad aspettarmi, come se potessi andare e tornare da casa a distanza di un paio di giorni se non di qualche ora per il pranzo». Spostamenti troppo rischiosi in quelle condizioni, da ciò la decisione di abbandonare l'ospedale «e farmi operare alla Casa di cura San Giorgio, dove la risposta ai miei bisogni è stata esaustiva, sono stata accolta da medici, infermieri, fisioterapisti, operatori sociosanitari professionalmente preparati e vicini al paziente. In questa mia traumatica esperienza la differenza che ho riscontrato tra l'ospedale civile e la Casa di cura San Giorgio è che il primo risponde alla prestazione, alla malattia, il secondo oltre alla prestazione risponde al malato. In questi 50 giorni di non autonomia mi sono sentita spesso sprofondare in un girone dantesco e non vorrei più memorizzare il non ti curar di loro ma guarda e passa», conclude la donna.

