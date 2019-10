Corso Vittorio, nuove chiazze giallastre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPORDENONE Terzo giro, terza corsa. Tutta colpa della resina che non vuole morire e che in alcuni punti si sta mangiando il ciottolato. C'è bisogno di un altro intervento in corso Vittorio Emanuele, nel cantiere più chiacchierato del centro. E com'è accaduto per l'ultima operazione, i costi della riparazione saranno a carico dell'azienda vincitrice dell'appalto. Il Comune non sborserà un euro. I DETTAGLIChi cammina ogni giorno facendo le vasche in corso, se n'è accorto perfettamente. Anche dopo la pulizia del ciottolato, effettuata...