Corso Vittorio, nuova guerra al giallo

IL NODO

PORDENONE La tregua di Natale è finita. Migliaia di scarpe hanno calpestato il ciottolato di corso Vittorio Emanuele, nascondendo sotto i passi dello shopping ciò che ora è tornato sotto la lente del sindaco Alessandro Ciriani: l'ormai famoso colore giallo tra i sampietrini, che non se n'è andato nemmeno dopo l'ultimo intervento extra di novembre. Quindi, finite le feste, altro giro e altra corsa, nella speranza di rimediare una volta per tutte a quello che ormai si può tranquillamente definire come un incidente di percorso che rischia di diventare un'ossessione.

L'ANNUNCIO

Nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime settimane, torneranno per l'ennesima volta gli operai in Contrada maggiore. Lo ha confermato direttamente il primo cittadino, Alessandro Ciriani. Ormai la lotta al colore sbagliato è diventata quasi personale. Ma al di là delle polemiche, gonfiate dagli attacchi dell'opposizione, c'è la necessità concreta di trovare una soluzione. Per questo è stata programmata una nuova spedizione. «L'operazione - ha spiegato Ciriani - è stata solamente sospesa per lasciare libero il corso durante le feste di Natale, ma ora riprenderà». I lavori saranno ancora una volta addebitati alla ditta incaricata di svolgerli.

I PRECEDENTI

Il colore giallo tra i sampietrini è sbucato per la prima volta la scorsa estate, al termine della fase più importante del cantiere finanziato dal Pisus. Dopo una prima pulizia, sono stati corretti i difetti macroscopici, ma in poco tempo la resina giallastra ha fatto di nuovo capolino. In alcuni punti, specialmente nel tratto del corso più vicino a piazzetta Cavour, il materiale ha coperto anche alcuni ciottoli. Allora si è provveduto a un secondo passaggio. Dopo una prima pausa dovuta alla concomitanza con Pordenonelegge, si è ripreso a lavorare, con l'obiettivo di pulire tutte le zone del corso macchiate dal colore giallo-arancione. Si è messa in mezzo anche la pioggia, ma alla fine gli operai sono tornati per una spedizione mattonella per mattonella. A quanto pare, però, l'operazione ulteriore non è bastata, e i mugugni di commercianti e semplici cittadini a spasso per la città sono tornati a farsi sentire. «Voglio capire quale sarà l'esito dell'operazione finale», aveva detto Ciriani a fine novembre. E ancora: «Io non sono esperto di polimeri, ma era stato garantito un risultato. Voglio assicurarmi che sia effettivamente raggiunto. Nel frattempo si procederà ad un ulteriore passaggio nelle zone che non sono ancora al loro posto, tramite l'utilizzo di una cipria». Le opere su corso Vittorio Emanuele puntano al miglioramento dei sottoservizi a beneficio dei residenti di Contrada maggiore. Costano meno di mezzo milione di euro e sono stati aggiudicati all'associazione tra le imprese Rti con Lf Costruzioni Srl di Ponzano Veneto (TV). Il Comune sperava di poter concludere l'opera entro ottobre, ma il cantiere ha subito un'altra proroga.

