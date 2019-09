Corso Vittorio, la speranza dei negozianti Musi lunghi al bancone, baristi in trincea

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIPORDENONE Nuovo cantiere in corso Vittorio Emanuele, le reazioni sotto i portici del salotto buono della città si dividono in due categorie: la maggior parte dei negozianti ha già accettato l'ulteriore chiusura della strada e guarda al lato positivo dei lavori, mentre i baristi protestano perché saranno costretti a spostare nuovamente i tavolini all'aperto proprio nell'ultimo mese in grado di garantire ancora qualche bella giornata di sole. A rappresentare i negozianti in questo caso è Antonella Popolizio. È lei a spiegare...