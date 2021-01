Riprende il corso on line dell'Associazione Norberto Bobbio del ciclo Università della Politica con Il caso Cina, conflitto e osmosi fra Occidente e Pechino. Il nuovo incontro si terrà sabato 9 gennaio 2021 dalle ore 10 sul tema: L'Occidente visto dai cinesi: sistemi di pensiero e modelli di governo compatibili o alternativi?. Relatore il professor Maurizio Scarpari, già docente di lingua cinese classica all'Università Ca' Foscari di Venezia, è uno dei maggiori esperti di cultura e storia cinese in Italia. Analizzando il pensiero di Confucio ne riporta una massima molto nota: Trasmetto, non creo; credo negli antichi e apprezzo la loro cultura da cui deriva un'altra affermazione che vuole legare passato e presente: Solo chi comprende il nuovo sulla base di un'attenta analisi di quanto è già noto è degno di diventare un maestro. I classici, secondo il pensiero cinese, offrono, a chiunque li legga, una visione completa del futuro. Scarpari invita a leggere e capire l'attuale politica cinese alla luce di questo profondo legame con il passato, soprattutto col pensiero confuciano. Non nasconde tuttavia il pericolo che gli attuali dirigenti cinesi, marxismo e capitalismo, possano strumentalizzare gli Istituti Confucio.

