CORSA AL VACCINOPORDENONE I timori dopo il caso AstraZeneca degli ultimi giorni non sembrano spaventare la corsa al vaccino in regione. Ieri mattina si sono aperte le agende per le prenotazioni da parte degli over sessanta. E fin dalla mattina presto fuori dalla farmacie si sono formare le code di persone per fissare la data della vaccinazione. Anche il numero unico del Cup è stato preso d'assalto. Già nella mattinata di ieri, in poco più...