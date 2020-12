CORSA AL MUNICIPIO

PORDENONE Uno scambio di lettere fra il candidato sindaco Gianni Zanolin e il segretario provinciale di Articolo 1, Maurizio Zamuner, ha sancito l'allargamento della coalizione PD-M5S e Civici. Una forza politica chiaramente orientata a Sinistra si aggiunge dunque a quelle che hanno scelto di sostenere Zanolin alla guida del Comune. La coalizione si allarga e da oggi comprende anche Articolo 1, ha commentato il candidato sindaco. Le forze che hanno dato vita alla coalizione ed io accogliamo questo ingresso con molto piacere. È una ulteriore dimostrazione della nostra costante apertura al dialogo, che è e sarà una nostra caratteristica. Sono molto soddisfatto dell'accordo raggiunto e condivido questa convinzione con le forze che hanno dato vita alla coalizione. Ringrazio Maurizio Zamuner sia per la pazienza che per la tenacia dimostrata negli incontri che hanno portato a questa alleanza. Nelle ultime settimane sto percependo una diffusa partecipazione civica e intraprendenza, che ci rafforza ogni giorno di più in vista degli impegni che ci attendono. Stiamo operando affinché altri soggetti, sia partiti che movimenti che liste civiche, si aggiungano alla nostra coalizione, con l'intento comune di assumersi impegnative responsabilità, spinti da un senso civico e del dovere verso l'istituzione e la comunità cittadina e provinciale. Nel gennaio 2021 organizzeremo una serie di appuntamenti programmatici aperti alla popolazione, ovviamente nelle forme che sono consentite dall'epidemia. Sarà un momento importante in questo nostro percorso e Maurizio Zamuner ha assicurato l'impegno convinto di Art. 1 a partecipare alla discussione. Sulla base delle linee guida che ho presentato con la mia candidatura scriveremo assieme il programma amministrativo e ci assumeremo precisi impegni con la città e i Pordenonesi ma anche con i comuni del territorio della Destra Tagliamento e i loro cittadini. È iniziata inoltre la fase importantissima della preparazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale, che mi vedrà impegnato in prima persona».

