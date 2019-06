CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CORDENONS Raccolta del secco: si cambia. Il nuovo sistema entrerà in vigore a partire dal 1. luglio e, stando alle previsioni dell'assessore comunale Lucia Buna, genererà una riduzione sia dei costi, con una flessione della tassa rifiuti per il 2020, che di immissione di gas nocivi nell'aria. Dopo i proclami di Greta Thunberg, la studentessa svedese candidata al Premio Nobel per la pace, iscritta tra i 25 teenager più influenti dal Time, ideatrice del Friday for future, la classe politica e imprenditoriale - assieme ai cittadini - ha avuto...