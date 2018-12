Cooperative sociali, in settemila chiedono l'aumento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RIVENDICAZIONIPORDENONE Aumenti salariali degni di questo nome, «non inferiori a quelli già ottenuti nei settori pubblici e privati del welfare», e un giusto riconoscimento per i quasi sei anni trascorsi dalla scadenza dell'ultimo contratto applicato fino a oggi. È quanto rivendicano gli oltre 7mila lavoratori, tra operatori socio sanitari ed educatori, delle cooperative sociali attive in regione, per il rinnovo del contratto, fermo al triennio 2010-2012.COOPERATIVE SOCIALISi tratta della componente più debole del welfare, la meno...