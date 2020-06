BOTTA E RISPOSTA

PORDENONE «Quanto affermato dal sindacalista Fp-Cgil Emanuele Iodice sugli anticipi del fondo di sostegno al reddito non corrisponde a verità. Dall'inizio dell'emergenza oltre la metà dei cooperatori sociali è sospesa dal lavoro, con percentuali di utilizzo del Fis superiori in questa regione rispetto al resto d'Italia, oltre 6mila persone su quasi 13 mila. Ciò perché il mondo cooperativo si è attivate subito per realizzare con i sindacati gli accordi aziendali per gli ammortizzatori sociali, al fine di garantire un reddito per quanto ridotto al personale». E' la replica al sindacato da parte del presidente di Legacoop Fvg Gian Luigi Bettoli. «Gli accordi hanno previsto l'anticipazione del Fis da parte delle cooperative, per non attendere l'arrivo dei fondi Inps, che proprio Iodice ipotizzava - non si sa con quale certezza - sarebbero giunti velocemente. Fondi che a oggi non sono ancora arrivati. Anzi, in vari casi le coop non hanno neanche ottenuto dall'Inps l'accettazione delle domande presentate. Non è quindi vero che il personale non sia stato pagato per tre mesi. Semmai è successo che, come abbiamo già dichiarato pubblicamente, le anticipazioni e i ritardi Inps stanno lasciando le cooperative senza liquidità, rischiando di portarle rapidamente al collasso. Inoltre in questi mesi gli enti locali non hanno in maggioranza pagato quanto previsto per il periodo di sospensione dall'art. 48 del decreto Cura Italia. Solo recentemente è stato sottoscritto un accordo con l'Anci per lo sblocco dei pagamenti. In sintesi - conclude Bettoli -: il personale delle cooperative è stato pagato, l'Inps è ingiustificatamente in ritardo; gli enti pubblici pure e le cooperative nel frattempo si sono dissanguate.

IL SINDACATO

«Non sono interessato alle polemiche - precisa Emanuele Iodice - in un periodo dove stiamo lavorando congiuntamente con molte cooperative per attivare gli strumenti più idonei per tutelare i lavoratori. Un numero rilevante di attività coop in regione, non mi riferisco esclusivamente a quelle aderenti a Legacoop ma a tutte le cooperative, non è stato purtroppo in grado di anticipare l'ammortizzatore sociale. Le cooperative più grandi sono invece riuscite a farlo. Il sindacato sta facendo la sua parte fino in fondo ed è consapevole dei problemi che hanno colpito la cooperazione come altri settori. Ovviamente continueremo a fare il nostro mestiere con l'obiettivo di evitare che la crisi si scarichi tutta e esclusivamente sui lavoratori».

