SOLIDARIETÀ

PORDENONE Si intensifica l'azione solidaristica di Coop al fianco di chi opera in prima linea e delle persone più vulnerabili costrette a casa dall'emergenza: Coop a livello nazionale, Anci e Dipartimento Protezione Civile firmano un protocollo d'intesa per attivare il servizio di consegna gratuito della spesa grazie al ruolo delle organizzazioni di volontariato locale.

Le azioni di Coop Alleanza 3.0 si concentrano nei territori in cui opera, che sono quelli che la vede presente tutto l'anno l'anno al fianco di soci, clienti e delle comunità. «E ancora di più in questo momento di emergenza per tutto il Paese, diamo il nostro contributo con gesti concreti e tangibili - si legge in una nota - Per questo abbiamo fatto rete con i Comuni e il mondo delle associazioni, mettendo a disposizione la nostra rete di vendita per attivare un nuovo progetto solidale di consegna gratuita della spesa, rivolto alle persone più vulnerabili di fronte al Coronavirus: anziani, ammalati e soggetti con basse difese immunitarie».

Grazie alla collaborazione del vicepresidente della Regione Fvg, Riccardo Riccardi, e del direttore della Protezione Civile refionale Amedeo Aristei, Coop Alleanza 3.0 ha siglato un protocollo d'intesa che permetterà di consegnare la spesa a domicilio alle persone in difficoltà e agli anziani che risiedono in Friuli Venezia Giulia. Il servizio, infatti, è attivo grazie al protocollo firmato tra Coop Alleanza 3.0 e la Protezione civile.

Si rivela prezioso il contributo delle associazioni nel rafforzamento della rete di solidarietà in questo momento di emergenza. La Cooperativa dedicherà a questo progetto le risorse provenienti da 1 per tutti 4 per te, l'iniziativa con cui l'1 per cento del valore degli acquisti dei prodotti Coop va a favore di iniziative dedicate alla comunità. In particolare le attività di carattere solidale sono alimentate dalla linea origine.

I beneficiari dell'iniziativa saranno individuati direttamente dai volontari della Protezione civile in accordo con l'Ente di riferimento, ad esempio l'amministrazione comunale del paese in cui risiedono. Le persone che rientrano nella fasce più deboli e che intendono richiedere la consegna della spesa possono consultare il sito di Coop Alleanza 3.0 al link diretto all.coop/consegnaspesa, dove sono presenti le aree di intervento già attivate, insieme all'elenco dettagliato dei negozi Coop aderenti, a cui si potrà segnalare la necessità di usufruire del servizio, oppure potrà contattare il numero verde della Protezione civile 800500300.

