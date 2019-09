Coop Alleanza 3.0 esclude il territorio La base: ripensateci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ESCLUSIONEPORDENONE Continua a fare discutere - non soltanto tra la base dei soci, ma anche la politica - la storica esclusione di un rappresentate pordenonese dal nuovo vertice di Coop Alleanza 3.0. E non sono mancate neanche accuse per come l'operazione sarebbe stata gestita dal vertice della Lega Coop regionale al quale la neopresidenza del colosso cooperativo - a luglio, subito dopo le dimissioni dei riconfermato Dino Bomben - aveva chiesto di indicare un nuovo nominativo che potesse sostituire il sacilese dimissionario. È stato dentro...