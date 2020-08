COMUNI ASSOCIATI

PORDENONE Archiviate le Uti in favore degli Edr, i Comuni ritornano alla condivisione dei servizi mediante convenzioni. È il caso dei Comuni dell'ex Unione territoriale del Noncello - Roveredo in Piano, Fontanafredda, Zoppola e Porcia con Pordenone come capofila - che hanno sottoscritto la Convenzione per la gestione in forma associata, tramite l'Ufficio Politiche europee di Pordenone, delle funzioni coordinate relative alla progettazione complessa e articolata su fondi ministeriali, nazionali e su fondi europei, sia a livello strategico, che operativo.

ACCORDI FLESSIBILI

«È una convenzione - ha spiegato l'assessore alle Politiche europee del capoluogo Guglielmina Cucci - molto flessibile e aperta all'adesione di altri Comuni che non facevano parte dell'Uti. Pordenone già dispone di una struttura altamente specializzata e ora mette le sue competenze a disposizione del territorio». Già avviati i contatti con altri Comuni, che tuttavia non hanno ancora deliberato sull'adesione. Anche in base al numero di enti che aderiranno, è prevista un incremento del personale dell'ufficio, come richiesto anche da un ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio comunale del capoluogo.

LE ADESIONI

Il documento è stato sottoscritto dal sindaco di Zoppola Francesca Papais, dal sindaco di Porcia Marco Sartini, dall'assessore di Roveredo Patrizia Pasquetti e dal vicesindaco di Fontanafredda Alessandro Feltrin, che hanno sottolineato i benefici e le ricadute positive per le proprie comunità e per il territorio e riconosciuto e apprezzato l'impegno che si è assunto il Comune di Pordenone. La convenzione, valida fino al 2027, è finalizzata a promuovere la piena comprensione dei programmi e dei meccanismi di funzionamento dei diversi fondi comunitari; facilitare l'ideazione, la costruzione e la gestione di percorsi di progettazione; divulgare le informazioni sulle istituzioni, sulla legislazione, sulle politiche dell'Unione europea; far conoscere i programmi e le possibilità di finanziamento. I Comuni convenzionati verseranno una quota annua per la gestione dei servizi associati, che sarà definita dalla Conferenza dei sindaci.

L.Z.

