CONTROLLIPORDENONE Sono stati in molti, ieri mattina, ad accorgersi di quell'elicottero blu che per un'ora ha volteggiato sopra la città, con particolare attenzione ai parchi del centro, per poi spostarsi nell'azzanese e nel sanvitese. Il velivolo dei carabinieri è decollato da Belluno per un servizio di prevenzione crimine sul territorio pordenonese; in appoggio c'erano anche alcune pattuglie dell'Arma.IN CITTÀErano circa le 10 quando l'elicottero blu e bianco ha fatto capolino sul cielo della città: dalla periferia al centro, ha volato a...