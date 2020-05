PIÙ CONTROLLI

PORDENONE Più controlli mirati in bar e ristoranti da parte delle forze dell'ordine e degli steward del Comune. I locali che si sono organizzati reclutando vigilantes privati per incrementare la vigilanza nelle aree dei tavolini esterni e dei dehores. E anche le sanzioni - oltre alla chiusura scattata venerdì scorso di un bar a Spilimbergo da parte della Questura - che sono state comminate nelle ultime ore: quattordici soltanto nella giornata di venerdì, in cui sono state controllate oltre trecento persone e 150 esercizi commerciali in tutto il Friuli occidentale. Nella serata di ieri lo scenario della movida cittadina appariva meno indisciplinato e rumoroso di lunedì scorso, primo giorno post-lockdown. Dopo il pienone mattutino per il mercato quella di ieri sera era una città senz'altro vivace. Ma anche piuttosto ordinata. Con i tavolini dei bar - nella maggior parte dei casi - distanziati e non presi d'assalto. Due, tre o quattro persone al massimo in ciascun tavolino per bere un bicchiere e scambiare quattro chiacchiere. Nei locali - dove titolari e gestori hanno ben presente cosa significa una multa da 400 a tremila euro o addirittura l'abbassamento dele serrande se si sgarra - le persone ordinano e consumano ai tavolini evitando di affollare troppo sia i dehores che le aree interne dei locali che sono quasi sempre semivuote. Gli steward del Comune percorrono, avanti e indietro a piedi e in bicicletta, i luoghi della movida del centro cittadino. In particolare corso Vittorio, via Cesare Battisti, corso Garibaldi e piazza XX Settembre. Trascorre così il primo sabato sera dopo la clausura del lungo lockdown. Sono veramente pochi i casi di persone sprovviste di mascherina. Per strada la indossano tutti. Nei bar, con il bicchiere in mano, viene abbassata solo per la pausa spritz. Quando ci si alza per pagare o per continuare a passeggiare il volto viene nuovamente coperto.

GLI STEWARD

Gli steward comunali, in divisa e pettorina gialla con il simbolo del municipio, ieri sera erano in tre. Montati in servizio alle 18,30 hanno svolto i turni di guardia fino alle 22,30. All'esterno di diversi bar - in particolare in corso Vittorio Emanuele e in via Cesare Battisti - ci sono i vigilantes assoldati dagli stessi locali. Riconoscibili anche loro dalla pettorina gialla e dal cartellino. Hanno il compito di fare osservare le norme legate alle linee guida per gli esercizi pubblici. In particolare l'obbligo delle mascherine e il distanziamento. Insomma, devono evitare gli assembramenti. «Oggi - spiegava uno steward privato fuori da un bar - le persone sono più disciplinate e ordinate. Alcuni degli avventori, soprattutto i più giovani e gli adolescenti, non capiscono perché non possono stare magari in cinque o sei in un solo tavolino piccolo. E qualche volta non è facile far capire che è necessario rispettare le norme altrimenti scattano le multe». E infatti sono diverse le pattuglie delle forze dell'ordine che percorrono anche le viuzze più strette della movida.

LE SANZIONI

Nella giornata di venerdì, secondo quanto comunicato dalla Prefettura che coordina l'attività di controllo, le sanzioni erano state 14 su circa 150 locali controllati in provincia. Nella serata di venerdì la Polizia di Stato ha compiuto una quindicina di sopralluoghi: nessuna sanzione, segno che già venerdì sera la situazione era rientrata rispetto alla festa di inizio settimana. «I controlli anche della Polizia comunale - sottolinea l'assessore Emanuele Loperfido - ci sono e ci saranno anche nei giorni della settimana. Le indicazioni sono state date a tutti gli esercenti. Il rispetto delle regole è per il bene di tutti». Il test del primo sabato post-lockdown va meglio rispetto al lunedì precedente.

