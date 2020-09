CONTRIBUTI

PORDENONE Contributi regionali per l'acquisto di auto ecologiche a fronte della rottamazione di veicoli a benzina e diesel da Euro 0 a euro 4: i fondi sono finiti. E per ora non c'è certezza di un reintegro, anche se l'assessore regionale all'Ambiente non dispera. «L'emergenza Covid ha risucchiato tutte le risorse disponibili e, a memoria, non credo che neppure all'epoca del terremoto del 1976 il bilancio regionale si sia trovato nelle condizioni in cui versa in questo 2020», afferma infatti Fabio Scoccimarro, che guida l'assessorato all'Ambiente, d'innanzi ai cittadini sopresi dell'avviso comparso a fine agosto sul sito web della Regione. A sorprendere maggiormente, soprattutto il fatto che non ci fosse stato uno stop alla presentazione delle domande nel corso del 2020, nonostante ora si sia stati informati che ad essere coperte sono le domande presentate al massimo fino ad inizio febbraio 2020 per la provincia di Udine. Nelle altre realtà la copertura è ferma alle domande risalenti a novembre e dicembre del 2019. «A luglio, in assestamento, non è stato possibile, a seguito dell'emergenza in atto, rimpinguare il fondo per questi contributi», aggiorna Scoccimarro. In autunno è previsto un secondo assestamento, ma l'assessore rimane cauto. «Potrebbe essere che ci siano margini, ma in questo momento non è possibile fare previsioni». Si spinge comunque a farle a più lunga gittata. Con la premessa che «la certezza possono darla solo gli atti formali», Scoccimarro ipotizza che «quanti hanno sin qui hanno sperato nel contributo, l'avranno nell'arco dei prossimi due anni».

MANCANO I SOLDI

All'appello mancano infatti «un paio di milioni» che non dovrebbe essere impossibile trovare nel bilancio regionale sul medio periodo. Nel particolare, per ora non sono coperte da contributi le domande presentate dopo il 17 dicembre 2019 nella sede della Camera di Commercio di Pordenone (quelle successive alla 63.653); nella sede di Udine quelle successive alla 7.581 dell'11 febbraio 2020; nella sede di Gorizia quelle successive alla 2.916/zF del 17 dicembre 2019; quelle arrivate dopo la 31.368 del 22 novembre 2019. Il provvedimento prevedeva un contributo per la rottamazione di un'auto diesel o benzina con caratteristica fino ad Euro 4 e l'acquisto contestuale di un veicolo ecologico di categoria M1, cioè per il trasporto di persone con massimo 8 posti, compreso quello del conducente. Erano contemplate auto nuove, a km 0 o usate purché con alimentazione bifuel (benzina e metano, Euro 6) o ibrida (cilindrata non superiore a 4mila cc ed Euro 6) o elettrica.

