PORDENONE Stop ai nuovi contratti di supplenza temporanea e fino al termine delle lezioni, ma anche delle supplenze brevi per tutti i docenti e il personale Ata. Il blocco arriva con una circolare firmata dalla dirigente Daniela Beltrame dell'Ufficio scolastico regionale ed è una doccia fredda che cade sulle scuole messe a dura prova dalla gestione complessa dovuta alla pandemia. A farne le spese sarebbe l'intera comunità scolastica, a partire dai dirigenti fino agli studenti. Sono questi segnali del fallimento della scuola tuona il consigliere regionale Alessandro Basso, già dirigente scolastico, da sempre a fianco della comunità scolastica a livello nazionale e locale. Ci sono studenti che ad oggi non hanno fatto nemmeno un'ora di italiano, altri che vengono mandati a casa perché mancano i docenti. E adesso, quando non ci sono ancora tutti gli insegnanti in classe, si decide di bloccare le assunzioni a tempo determinato. Ora è necessario fare uno scatto a tutti i livelli, comprendere che siamo davanti ad un castello fatto di sabbia e chiedere le dimissioni coralmente della ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina e della direttrice dell'Ufficio scolastico, Daniela Beltrame. Mai la scuola è arrivata a questo punto dell'anno dichiara Antonella Piccolo, segretaria provinciale della Cisl senza tutti gli insegnanti in cattedra nel nostro territorio, siamo davanti all'ennesima dimostrazione di un caos a livello ministeriale, a pagare saranno i lavoratori e i dirigenti che si ritrovano a dover affrontare problemi, ancora una volta lasciati soli. La segretaria provinciale della Cisl scuola fa notare come dalla primaria alle superiori manchino insegnanti, dai maestri ai prof di medie e superiori.

Lo stop arriva proprio mentre le scuole stavano cercando i supplenti Covid spiega Mario Bellomo, segretario provinciale della Flc-Cgil in un momento delicato. Situazione critica per i docenti che il governo non ha voluto stabilizzare sottoponendoli ad un concorso in piena pandemia. A questo proposito fa notare Bellomo abbiamo avuto segnalazioni di docenti di Pordenone che si sono recati in Lombardia a fare il concorso e davanti alla scuola c'era una situazione di assembramento. Chiaramente vi è pericolo che il virus circoli da un istituto all'altro. Insomma, che si possa perdere la mappa del contagio di regione in regione. Sappiamo quanto sia diffuso il virus in Lombardia, la situazione si fa ogni giorno più preoccupante. L'appello avvenuto da diverse forze politiche al ministero non ha sortito nessun effetto, presto si vedranno le conseguenze di spostamenti che potevano essere evitati secondo i sindacati.

