CONTO SALATOPORDENONE La raccolta dei rifiuti abbandonati costa ogni anno al Comune 100mila euro. Soldi che con un po' di civiltà e di rispetto in più da parte dei cittadini potrebbero tranquillamente essere investiti nel miglioramento del servizio gestito da Gea o nell'abbattimento delle tariffe. LA MAPPAÈ sufficiente girare per la città per capire che il problema dell'abbandono dei rifiuti c'è e si fa ancora sentire. Specie in determinate zone dove, nonostante più volte siano state sanzionate persone sorprese sul fatto o filmate dalle...