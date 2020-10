IL QUADRO

PORDENONE Sono scattate ieri, come avevano annunciato i vertici dell'Atap nell'assemblea dei sindaci della scorsa settimana, le modifiche relative ad alcune corse del mattino dirette verso gli istituti scolastici di Pordenone. Ma non si placano le proteste degli utenti.

GLI ORARI

Per provare a tamponare l'emergenza, Atap da ieri ha modificato il servizio extraurbano dell'area pordenonese. Di seguito tutti i cambiamenti. Linea P15 anticipo dalle 7.01 alle 7.00 della corsa scolastica Azzanello-Pordenone istituti; linea P22, anticipo dalle 6.55 alle 6.50 della corsa scolastica Pordenone viale Dante-San Vito al Tagliamento; linea P34, anticipo dalle 7.15 alle 7.10 della corsa scolastica Prata-Sacile; linea P35, posticipo dalle 6.35 alle 6.40 della corsa feriale estiva e giorni invernali non scolastici Pordenone-Pasiano, nel periodo scolastico la corsa mantiene la partenza alle 6.35; linea P64, anticipo dalle 7.06 alle 7.01 della corsa scolastica Pasiano-Pordenone istituti; linea P64, anticipo dalle 7.15 alle 7.05 della corsa scolastica Traffe-Pordenone istituti; linea P65, anticipo dalle 6.45 alle 6.41 per la corsa scolastica Pordenone-Puja; linea P65, anticipo dalle 7.04 alle 7.00 della corsa scolastica Ghirano-Pordenone, nel periodo estivo e invernale non scolastico la corsa mantiene la partenza alle 7.04; linea P65, anticipo dalle 7.15 alle 7.08 della corsa scolastica Puja-Pordenone.

SEGNALAZIONI

Anche ieri mattina, però, sono piovute segnalazioni relative a disagi patiti da studenti e pendolari a bordo degli autobus extraurbani.

«Mia figlia - è la lettera di una madre - anche oggi (ieri, ndr) è stata lasciata ad una fermata diversa rispetto a quella prevista ed è stata costretta a raggiungere la scuola a piedi. Al telefono ho consigliato a mia figlia di usare Google maps per arrivare in Borgo San Antonio, circa 25 minuti a piedi perché nessuno di noi poteva andare a prenderla. È arrivata a scuola alle 8.45. Non è piacevole sapere che tua figlia, mai stata da sola a Pordenone, gira per le strade. Ma questa è stata la seconda volta.Da aggiungere che ogni giorno, sia andata che ritorno, le corriere sono piene». Altre segnalazioni giungono sempre dall'area dell'Azzanese e in altri casi dalla Pedemontana, dove la situazione più critica è quella di Spilimbergo.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA