Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I CINQUE STELLEPORDENONE L'ex premier e leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte è arrivato a Pordenone con in tasca la proroga del superbonus per l'edilizia approvata solo un'ora prima dal governo. Un provvedimento molto richiesto dall'economia e dai cittadini. Ma sul palco allestito in piazza Cavour (riempita, complice forse il giorno di mercato, nonostante l'abbondante ora di ritardo con cui il leader dei grillini è giunto in città)...