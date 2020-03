IN CASERMA

PORDENONE Parte da Maniago l'allarme per la scarsa possibilità di prevenzione del Coronavirus nelle caserme. Alla Baldassarre sono infatti ospitati sia il 132° Reggimento Artiglieria sia il Reggimento Logistico della Brigata Ariete. In totale un migliaio di effettivi, anche se al momento attuale ci sono circa 700 persone, visto che un contingente è stato dislocato a Foligno nell'ambito dell'operazione Strade sicure. Il problema - secondo quanto raccontano alcuni militari - è concentrato in alcuni specifici momenti della giornata. Il primo è relativo all'adunata del mattino, con marcia, sfilata e alzabandiera, prima di tornare ai rispettivi reparti dove - dopo mezz'ora circa - c'è il rompete le righe per occuparsi delle singole incombenze. Ci sono centinaia di persone gomito a gomito - la denuncia di alcuni effettivi alla Baldassarre -; è davvero impossibile rispettare l'ordinanza che prevede il metro di distanza tra ogni cittadino per scongiurare il diffondersi del virus. I nostri figli in queste settimane sono a casa da scuola, e ci resteranno fino al 15 marzo, ma noi non abbiamo la possibilità di sottrarci a queste cerimonie, che fanno parte dei nostri doveri di soldati. Tuttavia, fino a che c'è questa situazione, sarebbe importante venissero sospesi, così da non pregiudicare la salute della caserma e dei nostri famigliari: sarebbe paradossale difendere i nostri figli allontanandoli dalle classi e che poi a portare in casa il virus fossero le mamme e i papà che lavorano qui. Dai militari anche una precisazione: Siamo pronti a essere impiegati in qualsiasi scenario - la loro tesi - anche presidiare altre zone rosse o di portare aiuti di qualsiasi tipo alla popolazione. Per poterlo fare, dobbiamo noi per primi essere esenti da contagio: cosa accadrebbe se si diffondesse il virus e fossimo tutti costretti alla quarantena?.

IN MENSA

L'altro momento in cui non ci si riesce a sottrarre dalla morsa della calca è quello della mensa: Siamo in centinaia assieme, uno accanto all'altro. Servirebbero più turni per contingentare le presenze: anche in questo caso, il rischio di contagio è elevato. Secondo quanto riferiscono i militari di stanza alla Baldassarre, la situazione maniaghese sarebbe paradigmatica di quanto accade nelle caserme di tutta la provincia di Pordenone: La differenza, non di poco conto, è che qui sono concentrati due Reggimenti, mentre in altri siti c'è un'unica Unità. Inoltre, ci sono delle missioni all'estero che hanno diminuito notevolmente le presenze attuali nelle singole caserme. Da noi, stimiamo ci siano oggi almeno 700 persone, che non possono rispettare il metro di distanza, spesso nemmeno nei vetusti uffici che occupano.

Lorenzo Padovan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA