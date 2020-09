IL PROBLEMA

PORDENONE I nodi sono arrivati al proverbiale pettine. E non c'è alternativa: per garantire la sicurezza degli accessi ai reparti di Pronto soccorso serviranno i container. Si è quindi costretti a scegliere una soluzione provvisoria, da battaglia, perché di spazi nuovi non ce n'è e in altri casi sono arrivate - dalla direzione dell'Azienda sanitaria - delle sonore bocciature rispetto alle idee proposte dai vari ospedali del territorio sulla riorganizzazione degli ambienti interni. L'emergenza Covid, quindi, continuerà a farsi sentire sulla confortevolezza dei reparti di Pronto soccorso, che appariranno sempre di più come dei piccoli ospedali da campo in tempo di guerra. Nemmeno a Pordenone - al Santa Maria degli Angeli - si riuscirà ad evitare l'utilizzo dei prefabbricati. Qualche possibilità in più ci sarebbe stata con il nuovo ospedale, ma non oggi.

IL NODO

San Vito, Spilimbergo, Pordenone, insomma in tutta la provincia. Al posto delle tende, allestite in tutta fretta nei giorni caldi nei quali esplodeva l'emergenza sanitaria, arriveranno i container per garantire la sicurezza degli accessi al Pronto soccorso. Per ogni reparto, al momento dell'accettazione di un paziente, servono infatti due aree ben distinte: una per il primo screening, cioè per il pre-filtraggio che è incaricato di chiarire lo stato clinico di una persona; l'altra invece deve essere dedicata al cosiddetto filtro, cioè all'isolamento di un paziente definito sospetto e in attesa dell'esito del tampone rapido. E qui sorge il problema: i reparti di Pronto soccorso della provincia di Pordenone, infatti, sono piccoli e inadatti al momento storico, che richiede la massima attenzione e allo stesso tempo spazi ampi per garantire distanziamento e isolamento dei pazienti. L'incubo del virus negli ospedali è ancora ben presente nella mente degli addetti ai lavori e non si vogliono ripetere gli errori del passato. Ma il diktat contenuto nel piano del ministero della Salute, che prevede spazi separati e percorsi dedicati in ogni Pronto soccorso, cozza con le disponibilità attualmente presenti in provincia. Ecco perché si dovrà ricorrere ai container.

LA MAPPA

A San Vito, ad esempio, i prefabbricati da montare saranno due. Troveranno posto dove ora sorge la tenda per il pre-filtraggio, all'entrata dell'ospedale. Nel caso della struttura sanvitese, c'è anche il problema del cantiere per l'ammodernamento dello stabile. Lo stesso accadrà a Spilimbergo, ma anche a Pordenone la soluzione non è migliore, dal momento che di container ne serviranno di più e che l'attuale reparto di Pronto soccorso rischia di non reggere l'impatto dell'autunno.

I RITARDI

Non sono imputabili al sistema locale, ma a dei documenti che mancano dal governo. Sono previsti 25 milioni di euro dallo Stato per aumentare di 55 posti letto la dotazione regionale delle terapie intensive, passando da 120 a 175, con un costo stimato di 10 milioni di euro; per convertire 85 posti di medicina per acuzie in posti letto di terapia semintensiva con un costo stimato di 11,4 milioni di euro; per l'ammodernamento di 12 strutture di Pronto soccorso (separazione dei percorsi, aree dedicate all'assistenza di pazienti in attesa di diagnosi) con un costo stimato di 3,8 milioni di euro. Il piano di potenziamento prevede inoltre l'implementazione di mezzi per i trasferimenti tra strutture Covid-19, per dimissioni protette, per i trasporti inter-ospedalieri no Covid-19. Ma al momento dell'operazione concreta non c'è traccia.

Marco Agrusti

