IL BOLLETTINO

PORDENONE Rimane basso, rispetto ai valori di sette-dieci giorni fa, il tasso di contagio in relazione ai tamponi effettuati sulle 24 ore. Ieri è arrivato a toccare il 7,7 per cento sui test: sono stati rilevati 512 nuovi contagi su 6.648 tamponi molecolari. Inoltre sono stati effettuati 2.405 test rapidi antigenici che hanno evidenziato 162 positività. Si tratta però di esami che dovranno essere confermati dai successivi test molecolari in laboratorio. Ancora in calo, seppur minimo, i ricoveri. I pazienti in Area medica sono 595 in tutta la regione, mentre in Rianimazione si trovano attualmente 56 persone. Le persone risultate positive al virus al test molecolare in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 45.884, mentre si sono registrati 774 casi positivi ai test antigenici. I decessi complessivamente ammontano a 1.499, con la seguente suddivisione territoriale: 428 a Trieste, 672 a Udine, 304 a Pordenone e 95 a Gorizia. I totalmente guariti sono 31.433, i clinicamente guariti 677, mentre le persone in isolamento scendono a 11.624. Importante il calo dell'indice Rt, che da 0,97 scende a 0,78.

I DECESSI

In Friuli Venezia Giulia ieri sono stati registrati 15 morti causati (anche) dal Coronavirus. La Regione ha segnalato anche sette ulteriori decessi avvenuti però dal 30 novembre al 21 dicembre. Tre decessi in provincia nelle ultime 24 ore. A San Vito addio all'84enne Fausta Craighero, mentre a Pordenone è morto Mario Ferrari di 81 anni. Addio anche a una 83enn di Prata. Martedì, invece, non ce l'hanno fatta Stefano Meneguzzi (59 anni) di Montereale (ritratto nelle pagine di provincia) e il sanvitese Franco Fedrigo Regolo di 77 anni.

IL RESOCONTO

Sono 20 i casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture residenziali per anziani, mentre sono stati registrati 11 casi di contagio tra gli operatori sanitari all'interno delle stesse. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ad approfondimento dei dati odierni. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di dieci infermieri, un medico e quattro Oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere, un tecnico e due Oss; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di quattro infermieri, un medico e un Oss. Da rilevare anche i casi di due medici del Cro di Aviano e di un tecnico del Burlo Garofolo.

