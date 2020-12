IL BOLLETTINO

PORDENONE Resta stabile, e sotto il 10 per cento (precisamente al 9,7, inferiore rispetto al dato nazionale) il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. Ieri in regione sono stati rilevati 884 nuovi casi di Coronavirus, su un monte totale di 9.113 tamponi eseguiti in 24 ore. Quest'ultimo numero rappresenta uno dei picchi più alti di tutta la pandemia in fatto di capacità di testare. Le due province più colpite sono quelle di Udine, con 416 casi, e Pordenone, con 308 nuovi contagi in un giorno. Dopo due giorni di calo, inoltre, sono tornati a salire di dieci unità i ricoveri in Area medica. La curva, che aveva intrapreso la discesa, è tornata momentaneamente a risalire. Un dato, questo, che dovrà essere confermato o smentito nelle prossime 24 ore. In calo di quattro unità, invece, l'occupazione dei letti in Terapia intensiva. I totalmente guariti sono 23.415, i clinicamente guariti 531 e le persone in isolamento 13.642.

I DECESSI

In Fvg sono morte altre 29 persone. Tre i nuovi decessi in provincia di Pordenone. Altre due vittime alla casa di riposo di S. Vito, dove non ce l'hanno fatta Matilde Maitan, 100 anni compiuti pochi giorni fa, e Luigi Pippo, 81 anni e originario di Casarsa. Segnalato anche il decesso di un 81enne di Cordenons. Registrati, ma già comunicati ieri su queste pagine, anche i decessi di Luciano Zanin di Spilimbergo (ex gestore della pizzeria La Perla) e del medico avianese Antonino Cataldo.

IL RESOCONTO

Nelle case di riposo 39 casi di positività tra gli ospiti e 17 tra gli operatori. Positivo un Oss nel Pordenonese. «AsFo chiarisca se e quando verranno messi a disposizione delle case di riposo i test rapidi per eseguire lo screening sugli operatori con cadenza bisettimanale. Nei giorni scorsi l'Azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale ha comunicato alle direzioni delle strutture residenziali per anziani della provincia di Udine che potevano essere ritirati a partire dal 7 dicembre. Nel Friuli Occidentale, invece, quanto richiesto dalla Direzione Centrale Salute sulla frequenza di esecuzione dei test non viene ancora applicato. Si tratta di una disparità territoriale nella capacità di eseguire i tamponi denunciata dai medici di medicina generale, un altro tangibile elemento di sperequazione che attesta la minore efficienza della sanità pordenonese», lo ha detto il consigliere del Pd, Nicola Conficoni. Otto contagi alla caserma Cavarzerani di Udine. L'hub dei migranti torna zona rossa.

