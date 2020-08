IL BOLLETTINO

TRIESTE Il contagio in Friuli Venezia Giulia resta stabile, con una differenza minima (un caso positivo in più) rispetto all'aumento fatto segnare venerdì. Si intensifica, e dà i suoi frutti, anche il lavoro di tracciamento dei contatti avuti dai cittadini già risultati positivi al Coronavirus, dal momento che l'intero dato di ieri è riferito proprio all'attività di contact tracing, totalmente in mano ai Dipartimenti di prevenzione delle varie aziende sanitarie della regione. Significa che dall'isolamento dei singoli focolai, si è passati alla fase due, che consiste nella rottura della catena di contagio tramite l'individuazione di tutte le relazioni intrattenute dai pazienti prima della conferma dell'infezione.

Quanto ai dati, ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 20 nuovi contagiati (su 5.132 tamponi, record dall'inizio dell'emergenza), per una situazione sostanzialmente stabile rispetto al giorno precedente. Le Terapie intensive restano sempre vuote, mentre negli altri reparti ospedalieri dedicati al Covid-19 sono ricoverati 15 pazienti, due in più rispetto all'ultima rilevazione.

IL RESOCONTO

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 356 (due più di ieri). Nessun paziente risulta in cura in terapia intensiva, mentre 15 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Ieri sono stati rilevati 20 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.748: 1.476 a Trieste, 1.182 a Udine, 823 a Pordenone e 257 a Gorizia, alle quali si aggiungono 10 persone da fuori regione.

I totalmente guariti ammontano a 3.044, i clinicamente guariti sono 8 e le persone in isolamento 333. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. I totalmente guariti (doppio tampone negativo di conferma) sono stati diciotto nelle ultime 24 ore: si è trattato del dato più alto da settimane. Per questo gli attualmente positivi sono aumentati solo di due unità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA