Per il terzo giorno consecutivo cala il contagio in Friuli Venezia Giulia. Mercoledì erano stati riscontrati 33 casi sul territorio, mentre giovedì si era scesi a quota 25. Ieri il bollettino diffuso quotidianamente dalla Protezione civile si è chiuso con 19 nuovi casi di Coronavirus intercettati dal sistema sanitario regionale. E sul dato, comunque in calo, pesa la positività di altri nove migranti: sette sono stati rintracciati a Trieste e gli altri due in provincia di Udine. Altri cinque tamponi positivi, distribuiti tra le province di Udine e Pordenone, sono riferibili al cosiddetto contagio di rientro, e nella maggior parte dei casi si è trattato di cittadini originari dell'Europa dell'Est tornati in Friuli Venezia Giulia e sottoposti al tampone nel rispetto delle ordinanze nazionali. La parte restante del contagio rilevato ieri si riferisce infine all'opera di tracciamento dei contatti avuti dai cittadini già positivi al Coronavirus. Si tratta quindi di allargare l'indagine e di cercare di rompere la catena di diffusione del virus in regione. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 354 (12 più di giovedì). Nessun paziente risulta in cura in terapia intensiva, mentre 13 sono ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo ha comunicato il vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 19 nuovi contagi; quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.728: 1.473 a Trieste, 1.171 a Udine, 820 a Pordenone e 256 a Gorizia, alle quali si aggiungono otto persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.026, i clinicamente guariti sono sette e le persone in isolamento 334. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e sei a Gorizia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA