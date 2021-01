CONTAGI SUL LAVORO

PORDENONE I contagi da Covid 19 sui luoghi di lavoro hanno subìto un picco nell'ultima parte dell'anno. L'incremento degli infortuni da contagio, dopo una tregua estiva, è legato alla seconda ondata della pandemia. E anche in Friuli Venezia Giulia, rispetto ai mesi precedenti, si è registrato un raddoppio. Al 30 novembre 2020 in regione i casi denunciati all'Inali (come si evidenzia nell'ultimo report dell'Istituto di previdenza pubblicato alla fine dell'anno appena concluso) sono stati complessivamente 1.791 (1.301 donne e 490 uomini) di cui uno solo con esito mortale.

I NUMERI

Rispetto alla data di rilevazione del 31 ottobre scorso le denunce di infortunio sul lavoro da Covid 19 sono aumentate di 779 casi (645 dei quali avvenute nel mese di novembre, le restanti riconducibili a ottobre) di cui nessuna per evento mortale. Il notevole aumento - si legge nel report - ha interessato tutti i territori provinciali che - a parte il caso di Trieste - hanno visto nel solo mese di novembre più che raddoppiare quanto registrato fino al mese precedente. E visto l'andamento epidemiologico il dato (non ancora disponibile) del mese di dicembre sarà ancora più pesante. Nel Friuli occidentale il numero di denunce di contagio lavorativo è stato di complessive 277: 198 sono state inoltrate da donne, mentre 79 sono stati i maschi contagiati. La fascia di età più colpita è quella tra i 50 e i 64 anni con 111 casi. Quasi analoghi, 110, i casi di contagio nella fascia di età 35-49 anni. 53 i casi tra i 18 e i 34 anni e soltanto tre le denunce di addetti con un'età superiore a 64 anni. La Destra Tagliamento, salvo l'Isontino, è la provincia meno colpita: con il 15,5 per cento dei casi sul totale regionale. Stanno molto peggio sia Trieste (38,6% con 692 denunce) e Udine (38,1% con 682 casi). Il dato migliore è quello di Gorizia (7,8% sul totale regionale con 140 casi di contagio). Molto diverso il tasso dei contagi a seconda del comparto settoriale. A essere più colpito - e non poteva essere diversamente dopo le tantissime infezioni che vengono registrare ogni giorno - è il comparto della sanità dal quale proviene il 70,1% delle denunce. Il comparto manifatturiero mostra un tasso di contagi tra gli addetti del 6,9%. Il settore del noleggio e servizi alle imprese segue con il 6,3%. Le attività di servizi, alloggio e ristorazione mostra un tasso del 4,8% di denunce. L'amministrazione pubblica il 2,7%. Alla voce altro corrisponde invece il 9,2%. Sul versante delle professioni svolte dai lavoratori contagiati il numero maggiore si concentra tra i tecnici della salute con il 35,5%. All'interno di questa categoria sono ricompresi gli infermieri (oltre l'82%), fisioterapisti e tecnici di radiologia. La seconda tipologia professionale per numero di infezioni registrate è quella delle professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali (in particolare assistenti sanitari e operatori socio-sanitari) con un 28,3 per cento sul totale delle denunce. Il 7 per cento delle denunce per contagio arriva invece dei medici: tra i camici bianchi che si sono infettati al lavoro il 50 per cento è rappresentato da medici internisti generici e geriatri.

L'IDENTIKIT

A livello nazionale le persone infettate sul lavoro sono state dall'inizio della pandemia 104 mila. La maggioranza è donna (69,4%), l'età media è di 46 anni per entrambi i sessi. Oltre l'85% dei contagi denunciati riguarda lavoratori italiani, mentre il restate 15% è rappresentato da stranieri.

D.L.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA