IL BOLLETTINO

PORDENONE Il 16 gennaio 2021 resterà come un giorno pesantissimo per il bilancio dei morti in provincia di Pordenone. Quattordici, le vittime registrate, a cui si aggiungono un 72enne di Roveredo deceduto il 12 gennaio e l'89enne di Clauzetto Sergio Mander (già comunicato sabato). Trentadue, più tre pregresse, le vittime in Fvg. E tra i decessi pordenonesi ci sono anche sei persone sotto i 70 anni. A Spilimbergo addio a Sergio Cimarosti (69), mentre a Rauscedo è morto il 78enne Marino Lovisa, la cui storia è raccontata nelle pagine di provincia. Addio anche a una 69enne di Pordenone e a una coetanea di Chions, Gina Zanin, nonché all'80enne del capoluogo Giuseppe Montagner. Era positivo al Covid anche l'edicolante Aleandro Marin (84 anni e ospite dell'Umberto I), la cui storia è raccontata a pagina nove. A Meduno non ce l'ha fatta un 89enne. A Maniago addio all'83enne Vilma Badin e alla 67enne Leda Faggiani. A Valvasone è morto il 79enne Pietro Cairo mentre a Fiume Veneto il 73enne Lino Daniotti. Porcia piange la 68enne Maria Bellotto, mentre ad Azzano non ce l'ha fatta il 67 Lorenzo Chiarot, storico ambulante molto conosciuto in paese. A Roveredo, infine, addio al 70enne Daniele Ghiringhelli, impegnato anche in politica e il cui ritratto è reso nelle pagine di provincia.

RESOCONTO

Contagi stabili in Friuli Venezia Giulia. Non si è vista un'impennata dopo Natale. Ieri 671 casi da tampone molecolare e 199 da test rapido, su più di novemila tamponi. Il tasso complessivo è al 9,4 per cento. I totalmente guariti aumentano a 44.045, i clinicamente guariti salgono a 1.283, mentre le persone in isolamento sono 12.235. Calano leggermente i ricoveri: 682 pazienti in Area medica (sei in meno) e 66 in Rianimazione, sempre due in meno. Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 106 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 8. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un medico, 6 infermieri, 3 operatori socio sanitari, un terapista e un educatore; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un medico e un infermiere; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di 4 infermieri e 2 operatori socio sanitari. Un contagio anche dal Brasile.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA