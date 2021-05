Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOPORDENONE Ancora una volta numeri giornalieri completamente in linea con la zona bianca. Ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati segnalati solamente 38 casi di Coronavirus, dieci dei quali in provincia di Pordenone. I tamponi analizzati sono stati più di seimila, per un tasso di incidenza dei positivi pari allo 0,6 per cento, tra i più bassi degli ultimi tempi.I totalmente guariti sono 91.954, i guariti clinici 5.640 e le...