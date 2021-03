OSPEDALI ALLEGGERITI

PORDENONE L'aggravamento della situazione legata al numero dei contagi e alle curve dei ricoveri in regione sta destando qualche preoccupazione nel sistema sanitario pordenonese. Anche se negli ospedali del Friuli occidentale - tranne per la Terapia intensiva che accoglie pazienti anche da altre aree regionali in caso di necessità - la situazione è ancora stabile. La variante inglese è, per ora, meno presente. Dopo la discesa dei ricoveri in area medica, che si sta registrando gradualmente ormai da più di qualche settimana, la direzione dell'Asfo ha proceduto, pur con grande cautela, a modificare l'assetto dei posti letto Covid liberando aree (sia a Spilimbergo che a Pordenone) che ora sono tornate Covid-free.

MOLTA CAUTELA

Operazioni che vengono calibrate attentamente e prese con molta cautela. Vista la situazione in regione e fuori dai confini regionali è necessario mantenere molto alta la guardia per arginare un possibile incremento dei contagi anche sul territorio della Destra Tagliamento. Che avrebbe come conseguenza un possibile nuovo rialzo delle curve dei ricoveri e dunque la necessità nuovamente di aumentare la capacità di posti letto Covid. La preoccupazione maggiore dei medici ospedalieri è infatti legata, in particolare alla situazione della province di Udine e di Gorizia. Oltre che agli aumenti di contagi che si sono cominciati a registrare anche in Veneto. Per questo il territorio del Friuli occidentale è stretta in una sorta di morsa del contagio: da una parte la provincia udinese, dall'altra il Veneto orientale. Un doppio fronte che preoccupa e che le misure di restrizione annunciate ieri dalla giunta Fedriga dovrebbero tenere sotto controllo nelle prossime due settimane. Intanto, nell'ospedale Santa Maria degli Angeli il numero di pazienti malati di Covid è sceso attorno alle quaranta unità: una netta discesa se si pensa agli oltre 200 pazienti del periodo dicembre-gennaio. Anche per questo si sta valutando di riportare il reparto di Medicina a posti letto no-Covid concentrando i pazienti con coronavirus nella Pneumologia che è anche attrezzata con una decina di posti di semi-intensiva. Nel frattempo si è già provveduto a fare tornare alla normalità il reparto della Medicina di Spilimbergo che negli ultimi mesi ha accolto, nei circa 25 letti, solo pazienti colpiti dal Covid. La Chirurgia dello stesso ospedale spilimberghese dovrà ancora attendere. Ma la riattivazione dei ricoveri internistici nella Medicina spilimberghese sta sgravando la Madicina di San Vito che, da novembre scorso, aveva dovuto allargarsi a quasi 80 posti letto in quanto unico polo internistico della provincia. Ma la guardia resta altissima: i reparti saturi degli ospedali udinesi costringono a una grande attenzione.

