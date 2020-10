IL BOLLETTINO

TRIESTE In Friuli Venezia Giulia nelle ultime 24 ore il contagio è calato. Sono stati eseguiti gli stessi tamponi di domenica (1.696 contro 1.694) ma sono stati rilevati 38 nuovi positivi in meno: domenica erano stati 97, ieri 59. Il dato particolare del bollettino di ieri riguarda l'età dei contagiati: poco meno della metà, infatti, ha meno di 18 anni, 25 su 59 in totale. Sintomo che il virus circola con facilità anche tra giovani e giovanissimi. Il caso più preoccupante di tutta la regione, invece, riguarda la provincia di Pordenone: a Valvasone Arzene sono stati rilevati tre focolai familiari con un totale di dieci contagiati. È stato registrato anche un ricovero in ospedale, come ha comunicato il sindaco Markus Maurmair, ma la situazione è tenuta sotto stretta osservazione dal Dipartimento di prevenzione. Quanto alle scuole, sono stati segnalati casi al liceo Grigoletti di Pordenone, al Galvani di Cordenons, a Gorizia nove al liceo classico Dante Alighieri (con la classe già in quarantena) e uno all'Istituto tecnico per geometri. Seicento studenti nei gazebo al LeoMajor di Pordenone. Sempre nel Friuli Occidentale, c'è un caso positivo riferito alla cassiera di un supermercato, ma gli esperti dell'AsFo hanno definito la situazione non preoccupante. Due contagi in una ditta di consegne di Porcia e uno alla Potocco di Manzano (Ud). È stata riscontrata la positività al Covid di un neonato al Pronto soccorso del Burlo Garofolo di Trieste e quella di un operatore di una residenza per anziani ad Aiello del Friuli (Ud). Negativi i tamponi svolti ieri a Casa Serena, a Pordenone.

Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1.390. Rimangono cinque i pazienti in cura in terapia intensiva e 22 i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati decessi, quindi la cifra complessiva resta 356. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Ieri sono stati rilevati 59 nuovi contagi. Analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.572: 1.866 a Trieste, 1.897 a Udine, 1.209 a Pordenone e 573 a Gorizia, alle quali si aggiungono 27 persone da fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 3.826, i clinicamente guariti sono 18 e le persone in isolamento 1.345. I deceduti sono a 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a Pordenone e 9 a Gorizia.

