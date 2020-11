IL BOLLETTINO

PORDENONE Contagi ancora in discesa nelle ultime 24 ore in regione. E cala anche il numero delle persone morte a causa del Covid. Il bollettino di ieri ha riferito di un numero di contagi appena al di sotto delle 700 unità e di sedici decessi. Erano stati 26 il giorno precedente e 28 due giorni prima. Per la prima volta dopo settimane il Friuli occidentale (dove i nuovi casi di infezione sono stati 135) non ha registrato decessi nel bollettino regionale. C'è però da segnalare il caso (articolo a pagina XIV) dell'anziano maniaghese di 94 anni pluripatologico che è deceduto dopo essere risultato positivo al Covid. Mentre resta stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva, galoppa in regione verso le seicento unità il numero dei ricoverati nei reparti dell'area medica. Scende invece di parecchio il dato legato al numero di positivi sul totale dei test effettuati: ieri era di circa il 10 per cento, mentre nei giorni precedenti era stato del 15 e anche del 16 per cento.

GLI ULTIMI DATI

In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 696 nuovi contagi (il 10,07 per cento dei 6.910 tamponi eseguiti) e 16 decessi da Covid-19. Delle nuove positività odierne 55 sono però riferite a test pregressi eseguiti in laboratori privati dal 5 al 23 novembre. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 26.285, di cui: 6.470 a Trieste, 11.302 a Udine, 4.998 a Pordenone e 3.185 a Gorizia, alle quali si aggiungono 330 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 13.813. Rimangono 54 i pazienti in cura in terapia intensiva e salgono a 588 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 715, con la seguente suddivisione territoriale: 286 a Trieste, 244 a Udine, 158 a Pordenone e 27 a Gorizia. I totalmente guariti sono 11.757, i clinicamente guariti 277 e le persone in isolamento 12.894.

Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nelle case di riposo (106 in regione quelle in cui il virus è entrato, in 39 i contagi sono stati più di 10) sono stati rilevati 48 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 15. Sul fronte del Sistema sanitario regionale da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività di 2 medici, 16 infermieri, un amministrativo e 7 operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di 2 medici, 4 infermieri, un'ostetrica e un operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di operatore socio sanitario e di un tecnico e all'Azienda regionale di coordinamento per la salute (Arcs) di un amministrativo. Da registrare inoltre le positività di infermiere e di un operatore socio sanitario al Cro di Aviano e di un infermiere e un amministrativo all'Irccs Burlo Garofolo di Trieste.

FRIULI OCCIDENTALE

Nella Destra Tagliamento i positivi risultano 1451, mentre 1445 le persone in isolamento. Fino a ieri il mese di novembre ha fatto registrare 2451 infezioni su 12.500 tamponi. A ottobre i positivi erano stati 915, a settembre 179 e ad agosto 92 (su 9.500 test). A marzo i positivi erano stati circa 400 su poco meno di 3.500 tamponi effettuati.

