CONTAGI E TERRITORIO

PORDENONE Di come il virus abbia accelerato la sua corsa nelle ultime settimane di ottobre è segnalato anche dalla mappa dei contagi che ha subìto una serie di modifiche piuttosto repentine. Un paio di esempi possono rendere l'idea. Nella primavera scorsa i Comuni che nel Friuli occidentale erano rimasti immuni erano oltre una decina. Solo fino a poco più di una settimana fa erano cinque (Erto e Casso, Cimolais, Barcis, Tramonti di Sotto, Clauzetto e Vivaro) ora si sono ridotti a tre.

VIRUS STOPPATO

Sono ancora - la mappa regionale della Protezione civile è aggiornata all'inizio di questa settimana, ma i numeri cambiano piuttosto velocemente - covid-free i territori di Erto e Casso, Cimolais e Clauzetto. Una sorta di roccaforti in alta Valcellina e Val d'Arzino che sono riuscite almeno finora a sbarrare la strada al Covid. Mentre in altri piccoli centri montani, come Claut, Barcis, Andreis, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto e Vito d'Asio, il virus ha sfondato: anche se in realtà in uno o due casi soltanto. L'altro dato che mostra come la propagazione della malattia abbia accelerato è quello legato alla mortalità. Sono ormai ventuno, su 50, i Comuni che registrano almeno un decesso tra i propri residenti. Complessivamente nella Destra Tagliamento sono circa 2100 le persone che sono state colpite dal virus dal marzo scorso. La fotografia attuale è di circa 900 positivi e quasi 1.700 persone in quarantena o isolamento.

LA GEOGRAFIA DEL COVID

La mappa dell'andamento dei contagi mostra anche come vi siano delle differenza tra la prima ondata di primavera e quella che stiamo attraversando. L'indice di incidenza più alto, 16.8, è relativo a Cavasso Nuovo ed è legato al numero di positività riscontrate tra gli ospiti della locale casa per anziani. Ma la corsa del virus sta cambiando anche la geografia delle infezioni. Se nel periodo marzo-maggio a essere maggiorante colpita era stata l'area del sacilese (con la sua cintura dei comuni di Caneva, Polcenigo, Brugnera) ora la situazione è più omogenea nell'intero territorio provinciale. Con l'area urbana della città di Pordenone e dell'hinterland che, però, stanno registrando una maggiore presenza di casi. In città i casi hanno superato i 120. Ma i comuni della fascia urbana come San Quirino e Cordenons - entrambe fanno i conti con i focolai nelle case di riposo - registrano una quarantina di positivi. Piuttosto alti anche i numeri di alcuni altri centri dell'hinterland: Porcia segna 41 positivi sul proprio territorio: tolto il capoluogo, è il dato più alto in assoluto. Poco sotto sono Fontanafredda (33 positivi), Fiume Vento (26), Zoppola (25) e Aviano (24). Numeri invece più bassi in tutta la zona del sanvitese e della bassa. San Vito registra 21 casi. Molto meno - ma c'è da considerare il rapporto con il numero di residenti - Sesto (4), Morsano (3), Cordovado (2), Pasiano (19). Sale, ma di poco, il contagio ad Azzano (27), Brugnera (19). Alla voce guariti il record va a Zoppola (80). Seguono Sacile (77), San Vito (69), Porcia (64), Spilimbergo (58). E sempre a Zoppola (ma il dato riporta alla drammatica diffusione del virus la scorsa primavera nella casa anziani di Castions) si deve registrare il triste dato riferito ai 17 morti. Solo Pordenone ha dovuto finora contare un numero superiori di vittime del virus, 18.

D.L.

